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لبنان

حركة أمل شيعت الشهيدين فايز عطية وحسن نصر الله في قانا
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لبنان

حركة أمل شيعت الشهيدين فايز عطية وحسن نصر الله في قانا

2026-07-03 14:07
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شيّعت حركة أمل وبلدة قانا في الجنوب الشهيد فايز بهيج عطية الذي كان قد دُفن بتاريخ استشهاده كوديعة في مدينة صور، والشهيد مفقود الجسد حسن مصطفى نصر الله (تشييع رمزي).

وتقدّم المشيّعين عائلات الشهداء والجرحى، والنائب علي خريس، والمسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة أمل علي إسماعيل، وأعضاء الإقليم ولجان المناطق والشعب الحركية، والمسؤول التنظيمي لشعبة قانا حسن علي فتوني وأعضاء اللجنة.

كما شارك في المأتم لفيف من رجال الدين وقيادات كشفية وعناصر الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، بحضور مسؤول العلاقات العامة محمد كرشت، ورئيس بلدية قانا الدكتور علي جميل عطية وأعضاء المجلس البلدي والمجالس الاختيارية، وحشد من الأهالي والمعزين.

وبعد مراسم التشييع ألقى المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي إسماعيل، كلمة حركة أمل، التي شدد فيها على معاني الحرية والشهادة، مستشهدًا بالأديب جبران خليل جبران، ومؤكدًا أن "من لحظة الحرية يبدأ الوطن".

وأشار إلى أن "الشهداء يكتبون بدم القلب لا بالحبر، وأنهم يشكلون مصدر إلهام للأجيال"، مؤكدًا "مواصلة خط الجهاد والمقاومة من أجل الجنوب ولبنان، كما أرساها الإمام موسى الصدر ويؤكدها رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وعقب المراسم، وُوري جثمان الشهيد فايز عطية في الثرى في جبانة البلدة، فيما تقبلت عائلتا الشهيدين والقيادات الحركية والكشفية التعازي من المشاركين.

الكلمات المفتاحية
لبنان حركة امل الشهداء
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