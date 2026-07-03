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إلغاء مشاركة طبية للعدو "الإسرائيلي" في مؤتمر طبي في بيروت

2026-07-03 14:21
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علمت "بيروت ريفيو" أن الجمعية اللبنانية للجراحة (LSOS) تراجعت عن دعوتها لطبيبة من الكيان الصهيوني للمشاركة في مؤتمر طبي يعقد في لبنان بعد أن اتضح لها عبر وزارة الصحة اللبنانية، أنها صهيونية سبق أن خدمت في جيش العدو "الإسرائيلي".

وكانت الجمعية اللبنانية قد دعت اليوم الجمعة 3 تموز/يوليو 2026، الطبيبة "الإسرائيلية" شارونا روس لإلقاء كلمة، ضمن فعاليات المؤتمر اللبناني الربيعي السابع والعشرين للجراحة، الذي يُعقد في فندق Le Royal – ضبية.

والطبيبة روس، ولدت ونشأت في كيان العدو "الإسرائيلي"، وأتمّت عامين من الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش الاحتلال الصهيوني.

إشارة إلى أن خبر استضافة روس كان قد بدأ يتفاعل قبيل ساعات على إطلاق المؤتمر وسط غضب في أوساط الأطباء والمدعوين.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الطب التطبيع
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