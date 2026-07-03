شيّع حزب الله وجمهور المقاومة، اليوم الجمعة 3 تموز/ يوليو 2026، الشهيدين حسين أحمد كنعان وجواد علي فرح الله حيدر في مراسم مهيبة وسط حضور شعبي واسع.

وُوري الشهيد حسين كنعان الثرى في روضة الإمام الصادق (ع) في العمروسية، حيث انطلقت مراسم التشييع بمشاركة حشود من الأهالي وذوي الشهيد وفعاليات سياسية واجتماعية، الذين رفعوا رايات المقاومة ورددوا الهتافات الممجدة لتضحيات الشهداء.

كذلك، شيّعت جماهير المقاومة الشهيد جواد علي فرح الله حيدر، قبل أن يُوارى الثرى في روضة الزهراء (ع) في الكفاءات وسط أجواء غلب عليها الحزن والاعتزاز بتضحيات الشهداء.

وتخللت مراسم التشييع إقامة الصلاة على الجثمانين.

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