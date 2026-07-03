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عربي ودولي

القوات اليمنية تفشل محاولة سعودية لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في صنعاء
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عربي ودولي

القوات اليمنية تفشل محاولة سعودية لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في صنعاء

2026-07-03 18:42
القوات اليمنية تتصدى لطيران حربي سعودي وتؤكد جاهزيتها للرد على أي حماقة باستهداف مصالح العدو برًّا وبحرًّا
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حذرت القوات المسلحة اليمنية "النظام السعودي المجرم من مغبة أي حماقة أو شن عدوان على البلاد"، مؤكدة أنها "سترد ردًّا شاملًا يستهدف مصالح العدو الحيوية في البر والبحر".

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها الجمعة 3 تموز/يوليو 2026، إنه "في صباح هذا اليوم وعند الساعة الـ 5:20 صباحًا خرق تشكيل من الطيران الحربي للعدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يُفرض عليه وعلى اليمن الحصار الظالم لما يقرب من 11 عامًا"، مضيفة "أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته".

وحذر بيان القوات المسلحة اليمنية "العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا"، لافتًا إلى أن أي عدوان "سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر".

وتابع البيان: "لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأميركي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار".

ودعت القوات المسلحة اليمنية "أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي".

وأكدت "على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد"، منوهة إلى "أن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأميركي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين".

وفي ختام البيان، شددت القوات المسلحة اليمنية "على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي"، مثمنة "بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي رضوان الله عليه"، وأكدت على "استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات".

الكلمات المفتاحية
السعودية القوات المسلحة اليمنية
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