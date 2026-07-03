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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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عاشوراء 2026
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إيران

مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
إيران

مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة

2026-07-03 19:57
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21:46 |
حشود غفيرة من الإيرانيين أمام أبواب مصلى طهران قبل ساعات من انطلاق مراسم الوداع والتشييع لجثمان الشهيد الإمام علي الخامنئي المقرّر صباح غد السبت
21:25 |
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: دماء القائد الشهيد تعزّز الطريق لتحرير القدس
21:24 |
"تسنيم" عن مصدر مطّلع: الولايات المتحدة شنّت خلال الأيام الماضية حملة واسعة لِثَنْي الدول عن المشاركة في مراسم تأبين قائد الثورة الإسلامية في إيران
20:52 |
وزير الخارجية الإيراني: المبادئ الثلاثة المتمثّلة في العزّة والحكمة والمصلحة تَبَلْوَرت بفضل رؤيته في وزارة الخارجية
20:51 |
وزير الخارجية الإيراني: قائد الثورة الشهيد كان يحرص دائمًا على أنْ تكون إيران والمواطن الإيراني أعزاء وشرفاء
20:34 |
الرئيس الإيراني: قائدنا العزيز وقف في وجه كل القوى ودافع عن استقلال وحرية إيران والمسلمين
20:13 |
قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: بفضل الفكر العميق والرؤية الثاقبة لقائد الأمة الشهيد تحوّلت إيران من دولة تابعة إلى قوة مستقلّة وفاعلة وصانعة للأحداث على الساحة الدولية
20:10 |
وزير الخارجية الإيراني يلتقي في طهران قائد الجيش الباكستاني
الكلمات المفتاحية
ايران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا لله
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