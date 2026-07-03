إيران
إيران
مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
21:46 |حشود غفيرة من الإيرانيين أمام أبواب مصلى طهران قبل ساعات من انطلاق مراسم الوداع والتشييع لجثمان الشهيد الإمام علي الخامنئي المقرّر صباح غد السبت
21:25 |الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: دماء القائد الشهيد تعزّز الطريق لتحرير القدس
21:24 |"تسنيم" عن مصدر مطّلع: الولايات المتحدة شنّت خلال الأيام الماضية حملة واسعة لِثَنْي الدول عن المشاركة في مراسم تأبين قائد الثورة الإسلامية في إيران
20:52 |وزير الخارجية الإيراني: المبادئ الثلاثة المتمثّلة في العزّة والحكمة والمصلحة تَبَلْوَرت بفضل رؤيته في وزارة الخارجية
20:51 |وزير الخارجية الإيراني: قائد الثورة الشهيد كان يحرص دائمًا على أنْ تكون إيران والمواطن الإيراني أعزاء وشرفاء
20:13 |قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي: بفضل الفكر العميق والرؤية الثاقبة لقائد الأمة الشهيد تحوّلت إيران من دولة تابعة إلى قوة مستقلّة وفاعلة وصانعة للأحداث على الساحة الدولية