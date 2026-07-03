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إيران

حضور رسمي إيراني واسع لإلقاء التحية على الجثمان الطاهر للشهيد الإمام الخامنئي
إيران

حضور رسمي إيراني واسع لإلقاء التحية على الجثمان الطاهر للشهيد الإمام الخامنئي

2026-07-03 20:08
رؤساء السلطات وكبار المسؤولين الإيرانيين يستقبلون الوفود الدولية المشاركة في وداع الإمام الخامنئي بمصلّى طهران
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حضر رؤساء السلطات وكبار مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، إلى مصلّى الإمام الخميني (قده) في العاصمة طهران، لإلقاء التحية على الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رض).

كما استقبل المسؤولون الإيرانيون الوفود والضيوف الأجانب المشاركين في مراسم الوداع، الذين توافدوا إلى المصلّى لتقديم واجب العزاء وإلقاء التحية الأخيرة على جثمان الشهيد الإمام الخامنئي، في إطار مراسم التشييع والوداع التي تشهد مشاركة رسمية وشعبية واسعة.

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تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا لله
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