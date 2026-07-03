أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء مجيد موسوي، خلال توديع الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، العهد على عدم التوقف للحظة واحدة عن تحقيق الأهداف السامية التي رسمها للمجتمع الإسلامي طوال فترة قيادته.

وأوضح اللواء موسوي أن الموقف الإيراني سيبقى هو نفسه الذي أعلنه القائد الأعلى للثورة الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي بأن "كل فرد من الأمة يُستشهد على يد العدو هو موضوع مستقل في ملف الانتقام"، مشددًا على أن "الضربات القوية وغير المتوقعة التي تلقاها العدو لن تتوقف لأن طريق النضال بين الحق والباطل ليس له نهاية"، وموجهًا رسالة للأمة الإيرانية الشريفة بأن "جنودها المخلصين في قوات الفضاء قد ألقوا غضب الشعب على رؤوس الأعداء وسيفعلون ذلك دائمًا".

وفي السياق ذاته، شدد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، على أنه بفضل الفكر العميق والرؤية الثاقبة لقائد الأمة الشهيد، تحولت إيران من دولة تابعة إلى قوة مستقلة وفاعلة وصانعة للأحداث على الساحة الدولية.

وفي السياق، حذر القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني، من أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيُقابل برد إيراني حازم وضروري، معتبرًا أن الحرب المفروضة الثالثة أثبتت مجددًا عدم جدوى نظام أمني يعتمد على قوى أجنبية، وأظهرت أن الأمن المستدام لا يتحقق إلا بالتفاهم والتعاون والتنسيق بين دول المنطقة.

من جهتها، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، حيث أكد بزشكيان خلال اللقاء أن المعتدين كانوا يسعون إلى تجزئة إيران، لكن الشعب الإيراني أصبح بفضل ذلك أكثر انسجامًا وتلاحمًا في مواجهة التحديات.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني شارك في استقبال الوفود العراقية المشاركة في مراسم وداع قائد الثورة الشهيد الإمام الخامنئي في طهران.

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