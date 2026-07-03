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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

مهرجان «قوموا لله» لتوثيق ملحمة الوداع فنًا وأدبًا
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إيران

مهرجان «قوموا لله» لتوثيق ملحمة الوداع فنًا وأدبًا

2026-07-03 21:55
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تخليدًا لحدث تشييع إمام المستضعفين الشهيد السيد علي الخامنئي [قده] والملحمة الشعبية المصاحبة له، وحفظًا للتفاعل الشعبي العربي مع رحيل هذا القائد العظيم، يُطلق مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي مهرجان "قوموا لله" لاستقبال الأعمال العربية التي توثّق هذا الحدث التاريخي وتفاصيله وحواشيه فنًا وأدبًا، وذلك ضمن 3 فئات تشمل: المحترفين، الهواة، والأطفال والناشئة.

وقد حددت إدارة المهرجان شروط المشاركة على النحو التالي: أن يكون العمل متمحورًا حول حدث التشييع والتفاعل الشعبي معه، وأن يكون العمل المقدّم أصيلًا (غير مستنسخ أو مقلّد)، بالإضافة إلى أن يكون العمل المقدّم باللغة العربية في حال كان عملاً كتابيًا أو متضمنًا لمحتوى صوتي، كما يشترط أن يُقدّم العمل المشارك عبر استمارة المهرجان حصرًا مع الالتزام بالتعليمات المدرجة فيها.وللاطلاع على الشروط الخاصة لإرسال الأعمال الفنية والأدبية، يمكن مراجعة استمارة المهرجان، علماً أن آخر مهلة لإرسال الأعمال ستكون يوم الأربعاء الموافق 9/9/2026، وذلك عبر الاستمارة الإلكترونية التالية:

http://https://forms.gle/UBu21xJ5cN7ZS4689
 
 

الكلمات المفتاحية
تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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