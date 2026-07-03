شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح يوم الجمعة 3 تموز/يوليو، انطلاق مراسم الوداع الرسمي والشعبي للإمام الشهيد قائد الثورة الإسلامية، السيد علي الحسيني الخامنئي، وسط حضور دولي واسع عكس مكانته السياسية والدينية، حيث شاركت 290 شخصية رسمية تمثل 87 دولة في مراسم العزاء التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (قده) في طهران.

وتوافدت الوفود الرسمية والسياسية والدينية والعسكرية منذ ساعات الصباح إلى المصلى، حيث سُجّي الجثمان الطاهر، لتقديم واجب العزاء وإلقاء النظرة الأخيرة، في مستهل مراسم وداع تستمر ستة أيام، قبل انطلاق مراسم التشييع التي تشمل طهران وقم ومشهد في إيران، والنجف وكربلاء في العراق.

وكان في استقبال الوفود المعزية داخل المصى كبار المسؤولين الإيرانيين، يتقدمهم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية الشيخ محسن إيجئي، حيث قدمت الوفود تعازيها للشعب الإيراني وقيادته، قبل أن تتبادل التحية مع رؤساء السلطات الثلاث عقب انتهاء مراسم العزاء داخل القاعة.

وتأتي هذه المشاركة الدولية الواسعة في وقت تؤكد فيه طهران أن مراسم الوداع تمثل رسالة وفاء للإمام الشهيد، وتجسد حجم حضوره وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إظهار وحدة الموقف في مواجهة التحديات التي تمر بها الجمهورية الإسلامية.

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