قوموا لله كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي أهداف نتنياهو في "الشرق الأوسط" ونوايا اليمين المتطرف

إيران

وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي.. طهران تستقبل 290 شخصية رسمية في مراسم العزاء
🎧 إستمع للمقال
إيران

وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي.. طهران تستقبل 290 شخصية رسمية في مراسم العزاء

2026-07-03 22:58
58

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح يوم الجمعة 3 تموز/يوليو، انطلاق مراسم الوداع الرسمي والشعبي للإمام الشهيد قائد الثورة الإسلامية، السيد علي الحسيني الخامنئي، وسط حضور دولي واسع عكس مكانته السياسية والدينية، حيث شاركت 290 شخصية رسمية تمثل 87 دولة في مراسم العزاء التي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (قده) في طهران.

وتوافدت الوفود الرسمية والسياسية والدينية والعسكرية منذ ساعات الصباح إلى المصلى، حيث سُجّي الجثمان الطاهر، لتقديم واجب العزاء وإلقاء النظرة الأخيرة، في مستهل مراسم وداع تستمر ستة أيام، قبل انطلاق مراسم التشييع التي تشمل طهران وقم ومشهد في إيران، والنجف وكربلاء في العراق.

وكان في استقبال الوفود المعزية داخل المصى كبار المسؤولين الإيرانيين، يتقدمهم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية الشيخ محسن إيجئي، حيث قدمت الوفود تعازيها للشعب الإيراني وقيادته، قبل أن تتبادل التحية مع رؤساء السلطات الثلاث عقب انتهاء مراسم العزاء داخل القاعة.

وتأتي هذه المشاركة الدولية الواسعة في وقت تؤكد فيه طهران أن مراسم الوداع تمثل رسالة وفاء للإمام الشهيد، وتجسد حجم حضوره وتأثيره على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إظهار وحدة الموقف في مواجهة التحديات التي تمر بها الجمهورية الإسلامية.

الكلمات المفتاحية
تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي.. طهران تستقبل 290 شخصية رسمية في مراسم العزاء
وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي.. طهران تستقبل 290 شخصية رسمية في مراسم العزاء
إيران منذ 43 دقيقة
وفد صيني رفيع يؤدي واجب العزاء في مراسم وداع الإمام الشهيد السيد الخامنئي
وفد صيني رفيع يؤدي واجب العزاء في مراسم وداع الإمام الشهيد السيد الخامنئي
إيران منذ 48 دقيقة
مهرجان «قوموا لله» لتوثيق ملحمة الوداع فنًا وأدبًا
مهرجان «قوموا لله» لتوثيق ملحمة الوداع فنًا وأدبًا
إيران منذ ساعة
رئيس مجلس الشورى العُماني يشارك في مراسم وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي
رئيس مجلس الشورى العُماني يشارك في مراسم وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي.. طهران تستقبل 290 شخصية رسمية في مراسم العزاء
وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي.. طهران تستقبل 290 شخصية رسمية في مراسم العزاء
إيران منذ 43 دقيقة
وفد صيني رفيع يؤدي واجب العزاء في مراسم وداع الإمام الشهيد السيد الخامنئي
وفد صيني رفيع يؤدي واجب العزاء في مراسم وداع الإمام الشهيد السيد الخامنئي
إيران منذ 48 دقيقة
مهرجان «قوموا لله» لتوثيق ملحمة الوداع فنًا وأدبًا
مهرجان «قوموا لله» لتوثيق ملحمة الوداع فنًا وأدبًا
إيران منذ ساعة
رئيس مجلس الشورى العُماني يشارك في مراسم وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي
رئيس مجلس الشورى العُماني يشارك في مراسم وداع الشهيد الإمام السيد الخامنئي
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة