افتتحت العاصمة الإيرانية طهران، صباح يوم الجمعة 3 تموز/يوليو 2026، أولى محطات التشييع والوداع الرسمي والشعبي لجثمان قائد الثورة الإسلامية، الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، في مشهد مهيب شهد تقاطرًا دوليًا رفيعًا يعكس المكانة الاستثنائية للراحل الكبير على الخارطتين السياسية والدينية، حيث واكبت عدسة مراسل موقع العهد الإخباري فعاليات اليوم الأول من مراسم تشييع إمام المستضعفين، موثقة بالصور تدفق الحشود والوفود إلى مصلى الإمام الخميني (قده)، حيث سُجي الجثمان الطاهر.

وامتزجت ملامح الحزن المهيب بالثبات في أروقة المصلى مع توافد 290 شخصية رسمية جاؤوا يمثلون 87 دولة من مختلف قارات العالم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة وتقديم واجب العزاء، في مستهل برنامج وداعي يمتد على مدار ستة أيام، وينتقل لاحقًا ضمن مراسم تشييع كبرى تشمل مدن طهران وقم ومشهد في إيران، قبل أن تتجه صوب النجف الأشرف وكربلاء المقدسة في العراق.

وفي قلب قاعة العزاء، كان رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الإسلامية في استقبال الوفود العربية والدولية، حيث تقدم المستقبلين رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية الشيخ محسن إيجئي، وقد نقلت الشخصيات الأجنبية تعازي بلدانها وشعوبها للقيادة والشعب الإيراني، وتبادلت التحايا مع المسؤولين الإيرانيين في ختام المراسم داخل القاعة.

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