إيران
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إيران
مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
09:35 |تقرير لـ"سي إن إن": قاعة الصلاة في طهران تغصّ بالدموع وهتافات "الانتقام" خلال مراسم وداع القائد الشهيد
09:35 |"سي إن إن": المشيعين ودّعوا جثمان آية الله الخامنئي في طهران وسط ترديد شعارات "الانتقام من أميركا"
09:31 |محمد حسين بحر العلوم: الشعب العراقي المقاوم على استعداد لاستقبال الجثمان الشريف للإمام الخامنئي
09:29 |محمد حسين بحر العلوم: استشهاد الإمام الخامنئي هو تجلّ للإيمان والتقوى ويزيدنا ثباتًا إن شاء الله على طريق المقاومة الإسلامية
09:28 |نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة محمد حسين بحر العلوم: العتبات المقدسة في العراق مستعدّة لتشييع جثمان القائد الشهيد
08:48 |حشود شعبية غفيرة من ايران والخارج تتقاطر الى مصلّى طهران لإلقاء نظرة الوداع على الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي (قدس)
08:39 |رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم اليساري: المحافظة استكملت استعداداتها لاستضافة مراسم التشييع المهيبة لآية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
07:48 |هتافات "الموت لأمريكا" و"لعنة الله على "إسرائيل"" تدوّي في أرجاء مصلّى الإمام الخميني خلال مراسم وداع القائد الشهيد
07:47 |عراقجي: الإرث الذي تركه القائد الشهيد في السياسة الخارجية يرتكز قبل كل شيء على مبدأ الاستقلال الذي يعني الحضور الفاعل والمؤثر والمستقل في النظام الدولي
07:46 |وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: كان القائد الشهيد أحد تلك القامات التاريخية التي خلّدت عظمة صمود أمة وتجاوز تأثيرها زمانها إلى آفاق المستقبل
07:46 |عراقجي: ارتقى القائد الشهيد بالدبلوماسية من مجرد إدارة للعلاقات وموازين القوى إلى مستوى الرسالة والهوية الحضارية وجعلها لسانًا يعبر عن كرامة الأمة
07:46 |عراقجي: الدبلوماسية في المنعطفات التاريخية ليست مجرد أداة لتنظيم العلاقات بل مرآة تعكس الهوية والإرادة الوطنية
07:45 |وضع نعش قائد الثورة الإمام الشهيد ونعوش أفراد أسرته على منصة الوداع في مصلى الإمام الخميني بطهران إيذانًا ببدء وداع الجماهير
07:05 |مهاجراني: إقامة جزء من مراسم التشييع في العراق تؤكد عمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية بين شعوب المنطقة
07:01 |المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: لا يمكن النظر إلى مراسم تشييع القائد الشهيد على أنها مجرد مراسم عزاء بل إنها تحولت إلى حدث ذي أبعاد سياسية واجتماعية وإقليمية
06:48 |رئيس شرطة المرور في طهران: تخصيص مواقف للسيارات عند مداخل طهران لتسهيل وصول المشاركين في مراسم وداع القائد الشهيد عبر وسائل النقل العام إلى مصلّى الإمام الخميني
06:47 |خطوط مترو طهران تشهد زخمًا كبيرًا مع توافد المعزين إلى مصلّى الإمام الخميني لحضور مراسم وداع القائد الشهيد
06:22 |تزامنًا مع انطلاق مراسم تشييع القائد الشهيد رُفعت الراية الحمراء التي كُتب عليها: "يا لثارات الحسين (ع)" فوق قبة مصلى الإمام الخميني (قدس سره)