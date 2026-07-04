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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة
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إيران

مراسم تشييع إمام المستضعفين | تغطية مباشرة

2026-07-04 06:03
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09:38 |
"يديعوت أحرونوت": مشاركة الملايين في تشييع خامنئي إصبع في عين أميركا
09:36 |
"اسوشييتد برس الأميركية": الهتافات تقول شيئًا واحدًا "الانتقام!"
09:35 |
الحشود تهتف بصوت واحد: لا يهدأ لنا بال إلا بالثأر لدم القائد الشهيد
09:35 |
تقرير لـ"سي إن إن": قاعة الصلاة في طهران تغصّ بالدموع وهتافات "الانتقام" خلال مراسم وداع القائد الشهيد
09:35 |
"سي إن إن": المشيعين ودّعوا جثمان آية الله الخامنئي في طهران وسط ترديد شعارات "الانتقام من أميركا"
09:34 |
حشود مهيبة ومتزايدة تتوافد لوداع القائد الشهيد رغم الطقس الحار
09:31 |
محمد حسين بحر العلوم: الشعب العراقي المقاوم على استعداد لاستقبال الجثمان الشريف للإمام الخامنئي
09:29 |
محمد حسين بحر العلوم: كل العتبات في العراق في انتظار موكب التشييع المهيب للإمام الخامنئي
09:29 |
محمد حسين بحر العلوم: استشهاد الإمام الخامنئي هو تجلّ للإيمان والتقوى ويزيدنا ثباتًا إن شاء الله على طريق المقاومة الإسلامية
09:28 |
نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة محمد حسين بحر العلوم: العتبات المقدسة في العراق مستعدّة لتشييع جثمان القائد الشهيد
09:18 |
هتافات "لبيك يا سيد مجتبى" تتعالى في مصلّى الإمام الخميني خلال مراسم وداع القائد الشهيد
08:48 |
حشود شعبية غفيرة من ايران والخارج تتقاطر الى مصلّى طهران لإلقاء نظرة الوداع على الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي (قدس)
08:39 |
رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم اليساري: المحافظة استكملت استعداداتها لاستضافة مراسم التشييع المهيبة لآية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
08:35 |
شعار "لبيك يا خامنئي" يدوّي في مصلّى الإمام الخميني خلال مراسم وداع الإمام الشهيد
08:13 |
سيول المعزّين تواصل التدفق للمشاركة في مراسم وداع الإمام الشهيد
07:49 |
شعار "هيهات منا الذلة" يدوّي في مراسم وداع قائد الأمة الشهيد
07:48 |
هتافات "الموت لأمريكا" و"لعنة الله على "إسرائيل"" تدوّي في أرجاء مصلّى الإمام الخميني خلال مراسم وداع القائد الشهيد
07:48 |
شعار "يا لثارات القائد الشهيد" يهيمن على أجواء مراسم وداع إمام الأمة الشهيد
07:47 |
عراقجي: الإرث الذي تركه القائد الشهيد في السياسة الخارجية يرتكز قبل كل شيء على مبدأ الاستقلال الذي يعني الحضور الفاعل والمؤثر والمستقل في النظام الدولي
07:47 |
مترو طهران يدخل الخدمة على مدار 24 ساعة تزامنًا مع مراسم وداع القائد الشهيد
07:46 |
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: كان القائد الشهيد أحد تلك القامات التاريخية التي خلّدت عظمة صمود أمة وتجاوز تأثيرها زمانها إلى آفاق المستقبل
07:46 |
عراقجي: ارتقى القائد الشهيد بالدبلوماسية من مجرد إدارة للعلاقات وموازين القوى إلى مستوى الرسالة والهوية الحضارية وجعلها لسانًا يعبر عن كرامة الأمة
07:46 |
عراقجي: الدبلوماسية في المنعطفات التاريخية ليست مجرد أداة لتنظيم العلاقات بل مرآة تعكس الهوية والإرادة الوطنية
07:45 |
وضع نعش قائد الثورة الإمام الشهيد ونعوش أفراد أسرته على منصة الوداع في مصلى الإمام الخميني بطهران إيذانًا ببدء وداع الجماهير
07:05 |
مهاجراني: إقامة جزء من مراسم التشييع في العراق تؤكد عمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية بين شعوب المنطقة
07:02 |
مهاجراني: تتمثل الرسالة الأبرز لهذه المراسم في مفهوم الوحدة
07:01 |
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: لا يمكن النظر إلى مراسم تشييع القائد الشهيد على أنها مجرد مراسم عزاء بل إنها تحولت إلى حدث ذي أبعاد سياسية واجتماعية وإقليمية
06:48 |
رئيس شرطة المرور في طهران: تخصيص مواقف للسيارات عند مداخل طهران لتسهيل وصول المشاركين في مراسم وداع القائد الشهيد عبر وسائل النقل العام إلى مصلّى الإمام الخميني
06:47 |
خطوط مترو طهران تشهد زخمًا كبيرًا مع توافد المعزين إلى مصلّى الإمام الخميني لحضور مراسم وداع القائد الشهيد
06:45 |
استمرار تدفق طوفان المعزين إلى مصلّى الإمام الخميني لوداع الإمام الشهيد الخامنئي
06:22 |
تزامنًا مع انطلاق مراسم تشييع القائد الشهيد رُفعت الراية الحمراء التي كُتب عليها: "يا لثارات الحسين (ع)" فوق قبة مصلى الإمام الخميني (قدس سره)
06:18 |
إيران| بدء مراسم وداع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في يومها الثاني
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي العالم ايران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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