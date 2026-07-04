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تشييع إمام المستضعفين
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عربي ودولي

رئيس مجلس كربلاء: المحافظة جاهزة لاستضافة مراسم تشييع الإمام الخامنئي

2026-07-04 06:42
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أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء، قاسم اليساري، أن المحافظة استكملت استعداداتها لاستضافة مراسم التشييع المهيبة لآية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، مشيرًا في حديثه إلى موقع KHAMENEI.IR الإعلامي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والخدمية لاستقبال الجثمان الطاهر للإمام الشهيد.

وأوضح اليساري أن لقاءات متعددة عُقدت مع العشائر ومنظمات المجتمع المدني بهدف إقامة مراسم التشييع بأفضل صورة، لافتًا إلى أن إعلان يوم التشييع عطلة رسمية سيضفي مزيدًا من الهيبة على المراسم.

وأشار إلى أن احتذاء الإمام الشهيد بجده الإمام الحسين (عليه السلام)، وصموده وبقاءه بطلًا شامخًا حتى نيله الشهادة، منح مراسم تشييعه رمزية كبيرة في نفوس المسلمين.

وأضاف أنّ الإمام الخامنئي الشهيد كان قائدًا لكل الأمة الإسلامية، وقد أدى رسالته ومضى شهيدًا إلى ربه، مؤكدًا أن البركة في سماحة القائد السيد مجتبى الخامنئي لإتمام المسيرة من بعده.

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العراق الجمهورية الاسلامية في إيران ايران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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