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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

حشود مليونية تودّع الإمام الشهيد الخامنئي في مصلّى الإمام الخميني بطهران
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إيران

حشود مليونية تودّع الإمام الشهيد الخامنئي في مصلّى الإمام الخميني بطهران

2026-07-04 08:47
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بدأت الجماهير بالتوافد إلى مكان إقامة مراسم الوداع مع القائد الشهيد للأمة، وذلك عقب فتح أبواب مصلى الإمام الخميني (رض) في طهران.

وفُتحت بالتزامن مع أذان الفجر، أبواب مصلى الإمام الخميني (رض) أمام الراغبين في إلقاء النظرة الأخيرة وتوديع الإمام الشهيد للثورة.

كما أدى المشاركون المنتظرون لانطلاق مراسم الوداع مع القائد الشهيد للأمة صلاة الفجر جماعة، وواصلوا تواجدهم في الموقع بانتظار بدء البرنامج الرسمي، المقرر بعد أقل من ثلاث ساعات.

وانطلقت مراسم وداع الجماهير للإمام الشهيد للثورة، آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي، صباح اليوم السبت 4 تموز/يوليو 2026 عند الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد 5 تموز/يوليو.

ومن المقرر أن تُقام صباح الأحد صلاة الجنازة على جثمان الإمام الشهيد للثورة الإسلامية.

كما سيشارك المشيعون صباح الاثنين 6 تموز/يوليو في مراسم تشييع جثمان قائد الأمة الشهيد في طهران، فيما سينقل الجثمان الطاهر يوم الثلاثاء 7 تموز/يوليو إلى مدينة قم لإقامة مراسم التشييع وصلاة الجنازة.

وفي يوم الأربعاء 8 تموز/يوليو، سيُنقل جثمان الإمام الشهيد إلى مدينة النجف الأشرف لإقامة مراسم الطواف والتشييع في حرم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)، كما ستقام مراسم مماثلة في العتبتين المقدستين بمدينة كربلاء، عند مرقد الإمام الحسين (ع) وأخيه أبي الفضل العباس (ع).

أما يوم الخميس 9 تموز/يوليو، فسيُوارى جثمان الإمام الشهيد الثرى في حرم الإمام الرضا (ع) بمدينة مشهد المقدسة.

 

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ايران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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