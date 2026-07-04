لم يكن الشهيد الإمام القائد السيد علي الخامنئي مجرد قائد تاريخي وزعيم سياسي ومرجعية دينية كبرى، بل كان منظومة مقاومة متكاملة الأبعاد، ووصفة استقلال وطني مستوفية الشروط، ومعادلًا موضوعيًا في مواجهة الهيمنة والاستكبار، وإمامًا للمستضعفين في مواجهة الشيطان الأميركي الأكبر، الذي حشد حلفًا عالميًا من المستكبرين والطغاة.

ولا شك أن التاريخ شهد بروز شخصيات مقاومة كبيرة استطاعت تحرير بلدانها وقيادة حركات للتحرر الوطني، ولكن القيمة الكبيرة للسيد الخامنئي تكمن في أن أثره تخطى بلاده ليصبح قائدًا روحيًا للمستضعفين وأصحاب الكرامة وحاملي راية المقاومة.

واستطاع ترجمة مشروع الإمام الخميني، قدس سره، للثورة الإسلامية، الذي اؤتمن عليه وعلى قيادته، عبر برنامج استراتيجي وتفاصيل دقيقة تنفيذية، نجحت في تحويل الجمهورية الإسلامية إلى أبرز بقعة مقاومة في مواجهة أكبر حصار واستهداف شيطاني دولي، بل أصبحت راعية لحلف مقاوم ينتشر في مفاصل استراتيجية رئيسية لمشروع الهيمنة، ومنصة مقاومة إعلامية وثقافية في مواجهة خطاب الاستكبار ودعاياته، ونموذجًا ملهمًا للمستضعفين يكسر جميع الحواجز التي وضعها الاستعمار لتيئيسهم وغرس الاستسلام في نفوسهم، ووصل بالجمهورية الإسلامية لتصبح ندًا لأقوى إمبراطورية استعمارية، وتشكيل معادلة ردع أفقدت أميركا صوابها، وجعلتها أضحوكة ومحل استهزاء دولي بعد فشل عدوانها وحصارها واستهدافها متعدد الأشكال على مدى 47 عامًا بلا توقف.

وهنا، وعندما نقول إنه قائد أممي وند حقيقي لمنظومة استعمارية كبرى، فإننا بحاجة إلى بعض التفصيل لمشروع الهيمنة وأدواته، وكيف استطاع الشهيد العظيم تدشين أكبر مقاومة لإجهاضه.

أولًا: مشروع الهيمنة وأدواته

يقوم مشروع الهيمنة والاستكبار على أعمدة رئيسية متعددة ومتكاملة الأبعاد، ولعل أهمها يمكن رصده في ما يأتي:

1 - غرس ثقافة الاستسلام وفقدان جدوى المقاومة، وأن القوة المادية هي العامل الوحيد للنصر وبسط الإرادة.

2 - امتلاك القوة التدميرية واستراتيجيات الرعب، وعدم التقيد بالقوانين والأعراف.

3 - استهداف الخصوم بحروب متعددة تضم الحروب الاقتصادية عبر الحصار وتدمير المقومات الاقتصادية، والمؤامرات بخلق الفتن الداخلية وزعزعة الاستقرار وتهشيم الجبهات الداخلية، والاستباحة العسكرية برًا وجوًا وبحرًا للوصول إلى حالة الإذعان والاستسلام، وفي أقل الأحوال خلق حالة تبعية تجنبًا للغزو، والاحتفاظ بحالة ردع تبقي الخصوم والمستضعفين في دائرة الطاعة والخوف والمهادنة.

4 - السيطرة على مفاصل استراتيجية هامة، من أهمها المضائق والممرات البحرية وطرق التجارة.

ثانيًا: كيف واجه الشهيد الخامنئي هذا المشروع؟

استوعب الشهيد الخامنئي مشروع الهيمنة وأدواته، كما استوعب الثورة الإسلامية وتشريعاتها، وأيقن أنها المقابل الموضوعي للطغيان، وأنها الأمل الوحيد لانتصار المستضعفين.

وعندما كان يتولى أي منصب، قبل أن يؤتمن على قيادة الثورة خلفًا لمؤسسها العظيم الإمام الخميني، كان الشهيد السيد الخامنئي يضع بصمات في مناصبه تشي بفقهه العميق للترابط بين الاستبداد الداخلي والاستعمار، وتشي بأن سياساته تشكل حلولًا جذرية لأصل المرض، وليس لأعراضه.

وعلى مدى تاريخه النضالي، حرص على أسس ترجمها بمستويات مختلفة وفقًا لصلاحيات مناصبه، إلى أن وصل إلى القيادة، ودشن نظامًا متكاملًا يصلح للمواجهة الشاملة مع معسكر الطغيان، بداية من رأسه ووصولًا إلى ذيوله في الإقليم وفي الداخل الإيراني.

ولعل أبرز مصاديق ذلك تتمثل في ما يأي:

أولًا: على مستوى الدعايات الاستعمارية، استطاع الشهيد تشكيل مؤسسات إعلامية مناهضة للخطاب الاستعماري، واستند إلى مناقبه ومواهبه وتاريخه في الخطابة والبيان، التي كانت بمثابة مهمته الرئيسية في فترة الثورة، والتي حولت مدينة مشهد، التي تولى رعايتها، ونشر ثقافة الثورة الإسلامية فيها، إلى منصة ثورية كبرى، ودعا إلى "جهاد التبيين"، وهو مصطلح فريد يعكس أهمية الإعلام والمواجهة الثقافية، ودورهما الذي لا يقل عن الجهاد في ساحات القتال.

كما طور الدبلوماسية الإيرانية كميدان لخوض المعارك، كتفًا إلى كتف مع الحرس الثوري والجيش الإيراني، لفطنته بميادين الاستعمار المختلفة، ولمواجهة الأدوات الناعمة للاستعمار إلى جانب الأدوات الخشنة.

ثانيًا: في مواجهة الحصار الاقتصادي، استطاع الشهيد الخامنئي بلورة الاقتصاد المقاوم، بتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط، الذي شكل نقطة ضعف جميع البلاد النفطية، واعتمد على نمط الإنتاج والاكتفاء الذاتي، وحرص على الشفافية وطهارة اليد والتوزيع العادل للثروة وعوائد الإنتاج، بما يضمن جبهة مستقرة، ومعيشة كريمة، ومناعة ضد الاختراقات الاستعمارية التي تنفذ من بوابة الاقتصاد وأزماته.

ثالثًا: استطاع الشهيد، بمعاونة رفاقه من القادة العظام، تشكيل محور للمقاومة على امتداد المفاصل الاستراتيجية التي وقعت بلدانها ضحية لاستراتيجيات الهيمنة، واستطاع تشكيل منظومة ردع في البحار والمضائق والممرات، تُوجت بالسيطرة على أهم ممر ملاحي يتمثل في مضيق هرمز، وهو ما شكل ضربة قاصمة للمشروع الاستعماري وحلفائه.

رابعًا: على مستوى المواجهات العسكرية، استطاع الشهيد تطوير منظومة حرب غير متماثلة، ليقينه باستحالة امتلاك المنظومة التسليحية للقوى الكبرى، وبالتالي ركزت هذه المنظومة المقاومة على إبطال مفاعيل التفوق العسكري وتشكيل توازن للردع، عبر منظومة وصفها قائد القيادة الوسطى الأميركي السابق كينيث ماكنزي بالثلاثي غير المأهول، قاصدًا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، وأوصى بعدم المواجهة مع إيران والاكتفاء باحتوائها، لعدم قدرة الدفاعات على مواجهة خطر إيران، وأن هذا النمط الإيراني أفقد التفوق الجوي الأميركي فعاليته وردعه.

والجميع يتذكر آخر ما قاله الشهيد قبل شهادته المباركة، عندما قال إن أقوى جيش في العالم يمكن أن يتلقى صفعة كبرى، وإن حاملات الطائرات، رغم خطورتها، فإن السلاح الذي يغرقها هو الأخطر.

هنا، فإن سلاح العقيدة الصلبة، والإيمان بالحق، والصبر الاستراتيجي، والإعداد للمواجهة طويلة النفس، وسلامة الجبهة الداخلية، والإعداد للمواجهة الشاملة لجميع أبعاد الصراع، هي فلسفة وقوام الثورة الإسلامية، وهو ما أدركه الشهيد القائد، وعمل على تنفيذه بصبر وشجاعة وإخلاص، حتى توّج مسيرته النضالية بشهادة تليق به ويليق بها.

وهذه الندية والكرامة التي تتعامل بها إيران وجبهات المقاومة، رغم فجوة القوة والإمكانات الاقتصادية، هي من بركات عبقرية وشجاعة الشهيد القائد الأممي، وقادة المقاومة، وجمهورها المؤمن بعقيدة المقاومة، والواثق في قيادة الجمهورية الإسلامية لهذه المسيرة المباركة.

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