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أكد الوزير السابق الحاج محمد فنيش أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان ما كانت لتحقق ما أنجزته لولا الدور الذي أداه الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وقال فنيش في حديث مع موقع KHAMENEI.IR الإعلامي، إن الإمام الخامنئي، بعد رحيل الإمام الخميني، مثّل الإخلاص والوفاء والحكمة في قيادة الشعب الإيراني وأحرار العالم، ولا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا إلى أنّ الشعب اللبناني يكنّ له كل التأييد والتقدير والولاء لما قدمه من دعم ومساندة.

وأضاف أن دور الإمام الشهيد كان أساسًا في الإنجازات التي حققتها المقاومة الإسلامية في لبنان، مؤكدًا أن رؤية الشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال والسياسات الأميركية هي نتيجة قيادة إماميّ الثورة الإسلامية.



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