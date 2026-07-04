قوموا لله كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي حشود مليونية تودع الإمام الشهيد الخامنئي بهتافات تدعو إلى الانتقام

إيران

إيران

فنيش: لولا الإمام الخامنئي لما حققت المقاومة الإسلامية في لبنان إنجازاتها

2026-07-04 10:59
95

أكد الوزير السابق الحاج محمد فنيش أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان ما كانت لتحقق ما أنجزته لولا الدور الذي أداه الإمام الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وقال فنيش في حديث مع موقع KHAMENEI.IR الإعلامي، إن الإمام الخامنئي، بعد رحيل الإمام الخميني، مثّل الإخلاص والوفاء والحكمة في قيادة الشعب الإيراني وأحرار العالم، ولا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم، مشيرًا إلى أنّ الشعب اللبناني يكنّ له كل التأييد والتقدير والولاء لما قدمه من دعم ومساندة.

وأضاف أن دور الإمام الشهيد كان أساسًا في الإنجازات التي حققتها المقاومة الإسلامية في لبنان، مؤكدًا أن رؤية الشعب اللبناني في مواجهة الاحتلال والسياسات الأميركية هي نتيجة قيادة إماميّ الثورة الإسلامية.
 

الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
إعلان موعد صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي
إعلان موعد صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي
إيران منذ دقيقتين
غريب آبادي: أي مغامرة عسكرية في مضيق هرمز ستكون لها تداعيات
غريب آبادي: أي مغامرة عسكرية في مضيق هرمز ستكون لها تداعيات
إيران منذ 5 دقائق
حشود مليونية تودع الإمام الشهيد الخامنئي بهتافات تدعو إلى الانتقام
حشود مليونية تودع الإمام الشهيد الخامنئي بهتافات تدعو إلى الانتقام
إيران منذ ساعة
فنيش: لولا الإمام الخامنئي لما حققت المقاومة الإسلامية في لبنان إنجازاتها
فنيش: لولا الإمام الخامنئي لما حققت المقاومة الإسلامية في لبنان إنجازاتها
إيران منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
إعلان موعد صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي
إعلان موعد صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي
إيران منذ دقيقتين
غريب آبادي: أي مغامرة عسكرية في مضيق هرمز ستكون لها تداعيات
غريب آبادي: أي مغامرة عسكرية في مضيق هرمز ستكون لها تداعيات
إيران منذ 5 دقائق
كاتب صهيوني: الآن يعترفون في
كاتب صهيوني: الآن يعترفون في "إسرائيل" بالفشل
عين على العدو منذ 16 دقيقة
ملايين العراقيين يتهيّئون لاستقبال القائد الشهيد الخامئني في النجف وكربلاء
ملايين العراقيين يتهيّئون لاستقبال القائد الشهيد الخامئني في النجف وكربلاء
خاص العهد منذ 39 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة