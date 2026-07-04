مع قرب حلول موعد تشييع جثمان القائد الشهيد آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي في العراق، المقرر يوم الأربعاء المقبل، الثامن من تموز/يوليو الجاري، ارتفعت وتيرة الاستعدادات والتحضيرات الإدارية والفنية لإنجاح هذا الحدث التاريخي المهم، وسط حماس جماهيري كبير من قبل مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية للمشاركة الفاعلة فيه، حيث من المتوقع مشاركة أكثر من خمسة ملايين شخص في مراسم التشييع بمحافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

استعدادات تنظيمية ولوجيستية

ومن أجل التهيئة المناسبة لهذه الحدث، فقد تشكلت لجنة عليا من جهات مختلفة، كرئاسة الوزراء، وهيئة الحشد الشعبي، وادارات محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، وادارات العتبات الدينية المقدسة، العلوية والحسينية والعباسية، ووزارات الداخلية والنقل، ومؤسسات حكومية أخرى.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي بإسم اللجنة الإعلامية الخاصة بتشييع الشهيد السيد الخامنئي، الفريق سعد معن، في مؤتمر صحفي موسع، "ان يوم الثلاثاء الموافق 7 من الشهر الجاري، سيشهد مراسم استقبال رسمية لتشييع جثمان الشهيد السيد علي خامنئي (قدس) بحضور شخصيات حكومية ودينية رفيعة المستوى من إيران والعراق، وانه سيكون هناك تشييع شعبي وجماهيري، حيث سيبدأ التشييع يوم الأربعاء الموافق 8 تموز في الساعة السادسة صباحاً، وان مسارات الطريق في النجف الأشرف، سيكون من مجسر الكوفة، باتجاه مجسر ثورة العشرين مروراً بساحة الصدرين، حيث ستشارك الجماهير في مراسم التشييع وإلقاء النظرة الأخيرة". بينما سيبدأ مسار التشييع في كربلاء المقدسة من تقاطع (سيد جودة) ثم شارع المحافظة باتجاه مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)، وبعد ذلك مرقد الإمام العباس (عليه السلام)".

وأوضح معن بأنه "تم وضع خطة أمنية متكاملة بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة الأمينة والخدمية لتأمين الخدمات اللازمة للمشاركين بالتشييع"، ودعا "المواطنين والهيئات الدينية والمواكب الحسينية والوفود المشاركة الى الالتزام الكامل بالتعليمات والإرشادات التنظيمية والأمنية التي ستصدر تباعاً من الجهات المختصة والتعاون مع القوات الأمنية والكوادر الخدمية لإنجاح هذه المناسبة".

تعطيل رسمي في المحافظات

بموازاة ذلك، قررت الحكومات المحلية لعدد من المحافظات العراقية، من بينها ذي قار ووسط وكربلاء والنجف والبصرة وبغداد، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في مراسم التشييع، ومن المتوقع ان تقدم حكومات محلية أخرى على نفس الخطوة، هذا في الوقت الذي طالبت فيه أوساط برلمانية وجهات مجتمعية، الحكومة العراقية بإعلان يوم الأربعاء عطلة رسمية.

مشاركة عشائرية واسعة

إلى ذلك، أعلنت قبائل وعشائر عراقية مختلفة في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، والوسط، استعدادها للمشاركة الفاعلة في مراسم تشييع الشهيد الإمام الخامنئي (قدس سره الشريف)، اذ دعا العديد من شيوخ ووجهاء العشائر أبناء عشائرهم للتوجه الى مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة يوم الثلاثاء المقبل، لتسجيل موقف مشرف من خلال تقديم افضل تكريم للشهيد الإمام الخامنئي الذي طالما كانت له مواقف مشرفة مع العراق والعراقيين في مختلف الفترات والمراحل.

بالموازاة، شرعت عشرات المواكب والهيئات الحسينية في تهيئة المستلزمات المطلوبة لتقديم الخدمات، من طعام وشراب وأماكن استراحة، لحشود المشاركين في مراسم التشييع.

حضور نخبوي فاعل

وبينما شاركت وفود رسمية حكومية رفيعة المستوى، ووفود سياسية ودينية واجتماعية وثقافية مختلفة في مراسم تشييع الشهيد الامام الخامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، التي بدأت يوم امس الجمعة، من المقرر ان تشارك مئات الشخصيات الحكومية والسياسية والدينية والعشائرية والأكاديمية، من وزراء وزعماء أحزاب، ومحافظين وعلماء دين، وأكاديميين، وشيوخ عشائر، وطلبة العلوم الدينية وطلبة جامعات، من النساء والرجال، في مراسم التشييع المقررة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بعد ثلاثة أيام.

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