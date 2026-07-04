في اليوم الـ268 من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزّة، وسط سقوط شهداء وجرحى واستمرار عمليات القصف ونسف المباني والمنشآت في المناطق الصفراء.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزّة باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران الجيش "الإسرائيلي" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد المزارع الفلسطيني عدي اللوح (27 عامًا)، من سكان مدينة دير البلح، إثر استهدافه بطائرة "إسرائيلية" مُسيّرة من نوع "كواد كوبتر" أثناء وجوده في أرض زراعية شرق مدينة دير البلح، بحسب مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي وقت سابق، استشهد الطفل أحمد طوطح، فيما أُصيب شقيقه بجروح، جراء إلقاء طائرة "إسرائيلية" مُسيّرة قنبلة في منطقة المسجد العمري بالبلدة القديمة شرق مدينة غزّة.

وفجر الجمعة، شنّ الجيش "الإسرائيلي" غارة استهدفت مقبرة ابن مروان قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزّة، من دون تسجيل إصابات، كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" حي التفاح شرقي المدينة بالتزامن مع إطلاق نار متواصل.

وفي جنوب القطاع، نفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف للمباني في مدينة خان يونس.

ووفق وزارة الصحة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار 1059 شهيدًا، إضافة إلى 3429 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 788 شهيدًا من تحت أنقاض المنازل.

وأضافت الوزارة أن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,074 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,537.

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