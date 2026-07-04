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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

إعلان موعد صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي
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إيران

إعلان موعد صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر للإمام الخامنئي

2026-07-04 13:04
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أعلن المكتب الإعلامي الرسمي في لجنة تشييع قائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، أن مراسم صلاة الجنازة على جثمان الإمام المجاهد الشهيد وعائلته ستقام غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت المحلي)، في مصلى طهران.

وكانت اللجنة المركزية لإحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد آية الله العظمى الخامنئي (رض) قد أعلنت عن إقامة مراسم التوديع يومي السبت 4 والأحد 5 تموز/يوليو، الموافقين لـ19 و20 محرم، وذلك في مصلى الإمام الخميني (ره) بطهران.

ثم تُقام مراسم التشييع في طهران يوم الإثنين (6 تموز/يوليو)، وفي مدينة قم يوم الثلاثاء (7 تموز/يوليو)، وأخيرًا في مدينة مشهد يوم الخميس (9 تموز/يوليو)، الموافق للرابع والعشرين من محرم، حيث سيتم الدفن في حرم الإمام الرضا (ع).

كما من المقرر أن تشهد مدينتا النجف الأشرف وكربلاء المقدسة في العراق، يوم الأربعاء الموافق (8 تموز/يوليو)، مراسم وداع القائد الشهيد.

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تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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