أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانًا بمناسبة مراسم وداع وتشييع الإمام الشهيد القائد الأممي آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أكدت فيه أنّ العدو الأميركي - "الإسرائيلي" ارتكب "أكبر جريمة ومؤامرة إرهابية في التاريخ المعاصر" باغتياله القائد الشهيد.

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّ قلوب الشعب الإيراني وأحرار العالم "لن تُشفى إلا بالانتقام من مرتكبي هذه الجريمة"، مؤكدةً أنّ الثأر لدماء القائد الشهيد والشهداء المظلومين آتٍ لا محالة.

من جانبه، أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنّ الشهيد السيد علي الخامنئي وقف في وجه جميع القوى ودافع عن استقلال وحرية إيران والمسلمين.

كما قال وزير الخارجية عباس عراقتشي، إنّ "قائد الثورة الشهيد كان يريد دائماً لإيران والإيرانيين العزة والرفعة، وهذا ما اعترف به الصديق والعدو".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع المراسم التي تُقام لتشييع القائد الأممي الشهيد السيد علي الخامنئي، الذي ارتقى في العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" في 28 شباط/فبراير الماضي.

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