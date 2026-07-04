أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على وقوف باكستان إلى جانب الشعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبينًا أن الدراية والأفكار العميقة للشهيد آية الله العظمى السيد علي خامنئي (رض) ستبقى إرثًا للأجيال القادمة.

وكتب في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "أعربتُ عن خالص التعازي والمواساة العميقة، نيابة عن حكومة وشعب باكستان، إلى الحكومة والشعب الشقيق في إيران، وذلك بمناسبة مراسم تشييع جثمان القائد الراحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الشهيد آية الله السيد علي خامنئي (رض)".

وأكد رئيس وزراء باكستان أن حكمة القائد الراحل وقيادته وتأثير أفكاره العميق على إيران والمنطقة ستبقى إرثًا خالدًا للأجيال القادمة.

وأضاف: "لإظهار تضامننا مع الشعب الإيراني، رافقني وفد رفيع المستوى ضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وقائد الجيش، وممثلين بارزين في البرلمان، من بينهم بلاول بوتو زرداري رئيس حزب الشعب الباكستاني، ورؤساء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين"، مؤکدًا أن باكستان، بوصفها دولة جارة وشقيقة، تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الفترة من الحزن والألم.

وفي تصريح صحافي، كان قد شدد شريف على أن الإمام الخامنئي كان عالمًا كبيرًا وقائدًا عظيمًا، وخدم إيران بشجاعة وصبر وبعد نظر، وبمنتهى الإخلاص.

كما أكد أن ملايين المسلمين سيذكرون السيد علي الخامنئي لما أحدثه من تحولات عميقة في أحلك الظروف.

وقال: "أود أن أنقل مشاعر الشعب الباكستاني الصادقة، ومشاعر الحكومة، ومشاعري الخاصة"، مردفًا: "نحن دولتان شقيقتان وسنقف إلى جانب بعضنا".

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