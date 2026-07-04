قال نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد صالح النعيمي، إن آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رض)، هو الضمير الحيّ والمتحرّر للأمة الإسلاميّة.

وفي حوار مع موقع الإمام الخامنئي الإعلامي، شدد النعيمي على أن القائد الشهيد كان يمثل الضمير الحي للأمة، وقاد الأمة بالإباء والتحرر من التبعية والارتهان.

وتابع: "الإمام الشهيد قاد كل قضايا هذه الأمة بنجاح وبسالة وبإتقان وبقيَم جهاديّة"، معتبرًا أن الإمام المجاهد نجح أيضًا بشهادته.

وختم بالقول: "القائد الشهيد ضحى بحياته من أجل كرامة الأمة، والتحرر من التبعية والارتهان للهيمنة الأميركية والصهيونية".

الكلمات المفتاحية