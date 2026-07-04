أكد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي، أن استشهاد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رض) شكّل محطة مفصلية في مسار محور المقاومة، معتبرًا أن "انتصاره تحقق بدمه"، وأن شهادته أعادت إحياء روح المقاومة في إيران ودول المحور، على غرار ما حققته نهضة الإمام الحسين (ع) في كربلاء.

وقال البخيتي، في تصريح له، إن "الإمام الخامنئي انتصر بدمه، فالشهادة في مثل تلك الظروف أحيت من جديد الروحية الثورية لدى الشعب الإيراني، ولكل شعوب دول محور المقاومة، كما أقامت الحجة على أبناء الأمة الإسلامية".

وأضاف أن ما جرى "يشبه معركة كربلاء التي خاضها الإمام الحسين (ع)، والذي انتصر بدمه، إذ إن دماء الإمام الحسين أحيت الأمة، وكذلك دماء السيد علي الخامنئي أحيت شعوب دول محور المقاومة، ومنحتها مزيدًا من العزم والثبات في مواجهة قوى الاستكبار".

وأشار البخيتي إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها الشهيد في قلوب أبناء الشعب اليمني، مؤكدًا أن "محبة السيد علي الخامنئي راسخة لدى اليمنيين، وهو يحظى بتقدير واسع لما مثّله من دعم لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأوضح أن الحضور اليمني في مراسم التشييع يعكس هذه المحبة والوفاء، لافتًا إلى أنه "لو كانت الظروف متاحة من حيث سهولة السفر والبعد الجغرافي، لحضر عشرات، بل مئات آلاف اليمنيين للمشاركة في تشييع السيد علي الخامنئي".

وختم البخيتي بالتأكيد على أن المشاركة في تشييع الشهيد تمثل "أقل واجب يمكن تقديمه وفاءً لتضحياته ومواقفه"، مشددًا على أن دماء الشهداء ستبقى مصدر قوة وإلهام لشعوب الأمة ومحور المقاومة.

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