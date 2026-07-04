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تشييع إمام المستضعفين
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إيران

آية الله الأعرافي: الحضور في تشييع الإمام الخامنئي يمثل تجديدًا للعهد مع ولاية الفقيه
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إيران

آية الله الأعرافي: الحضور في تشييع الإمام الخامنئي يمثل تجديدًا للعهد مع ولاية الفقيه

2026-07-04 17:55
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دعا مدير الحوزات العلمية في إيران، آية الله علي رضا الأعرافي، إلى مشاركة جماهيرية واسعة في مراسم تشييع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)، مؤكدًا أن الحضور في مراسم الوداع والتشييع يمثل تجديدًا للعهد مع ولاية الفقيه وإعلانًا جديدًا للوحدة والتضامن.

وقال الأعرافي، إن "ما شهدته إيران ومحور المقاومة خلال الحرب الأخيرة شكّل حدثًا تاريخيًا كبيرًا وملحمة حضارية"، لافتًا إلى أن "الشعب الإيراني كان القوة الأساسية والمحرك الرئيس وراء ما تحقق، إلى جانب تضحيات القوات المسلحة وفصائل المقاومة".

وأضاف أن "المشاركة الشعبية في مختلف الفعاليات خلال الأشهر الماضية ستكتمل من خلال الحضور في مراسم وداع وتشييع الشهيد السيد علي الخامنئي"، واصفًا ذلك بأنه "الحلقة المكملة" التي تعزز مسيرة البلاد وتؤكد الالتفاف حول القيادة.

وأكد أن مراسم الوداع والتشييع وما سيتبعها من فعاليات تمثل فرصة لإظهار الوحدة الوطنية وتجديد البيعة لولاية الفقيه، داعيًا إلى مشاركة "واسعة وحاشدة" تعكس تماسك الشعب الإيراني في مواجهة التحديات.

وأعرب آية الله الأعرافي عن أمله في أن تسهم المشاركة الجماهيرية في ترسيخ "نهج المقاومة" في إيران ولبنان والعراق واليمن وسائر البلدان الإسلامية، وأن تشكل مناسبة لإبراز وحدة الصف واستمرار مسيرة المقاومة.

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