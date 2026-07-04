عقدت اللجنة التحضيرية الخاصة بمراسم تشييع آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض) في العراق، اجتماعًا موسعًا في قصر الثقافة بمحافظة النجف الأشرف، لبحث الاستعدادات النهائية والخطط التنظيمية الخاصة بإقامة مراسم التشييع، بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية والخدمية والإدارية بانسيابية.

وشارك في الاجتماع رئيس اللجنة العليا المشرفة على مراسم التشييع ومدير مكتب رئيس الوزراء العراقي إحسان العوادي، ومحافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، إلى جانب مسؤول اللجنة العليا المشرفة على مراسم التشييع في هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي.

كذلك، شارك في الاجتماع معاون رئيس أركان الحشد الشعبي لشؤون العمليات ياسر العيساوي، ومدير المديرية العامة للأمن والانضباط في الهيئة علي الزيدي، ومدير مديرية الإعلام العامة في الحشد الشعبي مهند العقابي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، وقائد شرطة النجف اللواء محمد جابر الفتلاوي، فضلًا عن عدد من قادة الحشد الشعبي، والمسؤولين الأمنيين والإداريين، ومديري الدوائر الخدمية، وأعضاء مجلس محافظة النجف الأشرف، وممثلين عن الجهات الساندة.

وناقش المجتمعون آليات التنسيق المشترك بين المؤسسات الأمنية والخدمية والتنفيذية، وتوزيع المهام والمسؤوليات، ووضع اللمسات الأخيرة على الخطط الخاصة بتنظيم حركة المشاركين في مراسم التشييع، وتأمين الطرق والمحاور، وتوفير الخدمات اللوجستية والصحية والإعلامية.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية مراسم التشييع وتأمين جميع متطلباتها، وتقديم الخدمات اللازمة للمشاركين، بما يتناسب مع حجم المناسبة والاستعدادات المقررة لاستقبال الحشود.

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