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نائب الأمين العام للعتبة الحسينية: استعداد تام لاستقبال مراسم تشييع الإمام الخامنئي
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إيران

نائب الأمين العام للعتبة الحسينية: استعداد تام لاستقبال مراسم تشييع الإمام الخامنئي

2026-07-04 18:17
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أكد نائب الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة، السيد محمد حسين بحر العلوم، أن العتبات المقدسة في العراق تستعد للمشاركة في مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، مشيرًا إلى أن وفدًا من العتبة الحسينية حضر إلى إيران للمشاركة في مجلس العزاء وتقديم واجب المواساة.

وقال السيد بحر العلوم إن الوفد قدم من مدينة كربلاء، من جوار مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (ع)، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في مراسم العزاء التي تتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه، معربًا عن تعازيه باستشهاد السيد علي الخامنئي ومن استشهدوا معه.

وأضاف أن استشهاد السيد علي الخامنئي (رض) "يعزز الإيمان والثبات"، مؤكدًا أن مسيرته تمثل نموذجًا في دعم المقاومة والثبات على المبادئ والدفاع عن القضايا الإسلامية.

وأشار نائب الأمين العام للعتبة الحسينية إلى أن العتبة الحسينية المقدسة والعتبة العباسية المقدسة، إلى جانب سائر العتبات المقدسة في العراق، تستعد لاستقبال موكب تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي، مؤكدًا الجاهزية للمشاركة في مراسم التشييع واستقبال الجثمان.

وأوضح  أن مشاركة وفد العتبة الحسينية تأتي تنفيذاً لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بضرورة الحضور والمشاركة الفاعلة في مراسم العزاء والتشييع، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وترسيخ أواصر المحبة والإيمان بين الشعبين.

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