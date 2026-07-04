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فلسطين

الحاج موسى: دماء الإمام الخامنئي (رض) امتزجت مع دماء مجاهدي فلسطين 
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فلسطين

الحاج موسى: دماء الإمام الخامنئي (رض) امتزجت مع دماء مجاهدي فلسطين 

2026-07-04 18:21
الحاج موسى: الإمام الخامنئي (رض) مثّل ركيزة أساسية في إسناد الشعب الفلسطيني
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أكّد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، أن الاستشهاد العظيم لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي يدمج دماء قادة المحور بدماء مجاهدي فلسطين، ويعكس وحدة المعركة والمصير في مواجهة العدو المشترك.

وأوضح الحاج موسى، في تصريح لقناة "فلسطين اليوم"، السبت 4 تموز/يوليو 2026، أن القائد الراحل مثّل ركيزة أساسية في إسناد الشعب الفلسطيني؛ إذ إن كل ما قُدّم عبر عقود من دعم عسكري ولوجيستي وسياسي لقوى المقاومة، ارتكز إلى قرار مباشر منه، والتزام ثابت تجاه معركة التحرير.

وأضاف: "مثّل سماحة السيد القائد شخصية قيادية حكيمة جامعة، ومدافعًا صلبًا عن سيادة الأمة في وجه مشاريع الهيمنة".

وأشار الحاج موسى إلى أن الالتفاف والدعم المستمر للقضية الفلسطينية يمثّل الركيزة الأساسية والسبيل الوحيد لتوحيد صفوف الأمة الإسلامية والعربية، بالنظر إلى ما تحمله هذه القضية من أبعاد مركزية ومكانة دينية جامعة.

وفي معرض حديثه عن صمود القيادة الإيرانية والشعب الإيراني أمام العدوان الأميركي - "الإسرائيلي"، قال الحاج موسى، إن "إيران وقفت تدافع عن سيادتها وكرامتها، وعن قضايا الأمة جمعاء، وأنها استطاعت أن تكسر هيبة الولايات المتحدة وهي في أوج هيمنتها على العالم".

وتابع: "لا نقول شعارات، بل نعبر عمّا نؤمن به. نحن متكاملون مع قوى المقاومة كافة، وملتفون حول بعضنا، نقاتل في محور المقاومة صفًا واحدًا. واهم من يظن أن روح السيد خامنئي قد غابت، فالمقاومة في لبنان وفلسطين تزداد اقتدارًا يومًا بعد يوم، والمسيرة ماضية، وارتباطنا بحقنا في أرضنا ومقدساتنا ثابت لا يتزعزع. أما هذه الدماء الغالية، فرغم ما تتركه في القلوب من حرقة، فإنها تمنحنا مزيدًا من العزم والإصرار على إيلام الاحتلال، وتبارك طريق المقاومة".

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حركة الجهاد الإسلامي تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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