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لبنان

حزب الله وأهالي بلدة اليمونة يشيعون الشهيد حسين علي شريف 
لبنان

حزب الله وأهالي بلدة اليمونة يشيعون الشهيد حسين علي شريف 

2026-07-04 18:31
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة اليمونة والجوار الشهيد السعيد حسين علي شريف "وسيم"، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية اليمونة بنثر الورود والأرز، بحضور مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في منطقة البقاع الشيخ تامر حمزة، إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية والبلدية والاختيارية وعوائل الشهداء والأسرى والأهالي.

وبعد أن أقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، ألقى الشيخ حمزة كلمة حزب الله، وأكد خلالها أن الشهيد حسين وكل الشهداء صدقوا العهد ومضوا على نهج أبي عبد الله (ع) انتصارًا للحق وفي سبيل الدفاع عن الأرض.

وقال: "إننا إذ نعاهد قادتنا الشهداء وكل الشهداء بأن نبقى على نهج المقاومة، فإن دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناقنا وسنكمل مسيرة المقاومة صونًا للأرض وحفظًا للكرامة". 

وقد كانت كلمة لعائلة الشهيد تم التأكيد خلالها على "الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات والشهداء فداءً للمقاومة وأمينها العام المفدى سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)"، تلاها مجلس عزاء حسيني للشيخ علي رافق شريف، لينطلق بعده موكب التشييع الذي تقدمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الامام المهدي (عج)، حيث جاب المشيعون الطريق وسط البلدة وصولًا إلى روضة الشهداء، رافعين الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ حمزة وووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية البقاع
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