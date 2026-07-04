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تتواصل الحشود المليونية من أبناء الشعب الإيراني، منذ ساعات فجر يوم السبت 4 تموز/يوليو 2026، بالتوافد إلى مصلى الإمام الخميني (قدس سره) في العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، في مشهد يعكس حجم الالتفاف الشعبي والوفاء لمسيرته ودوره في قيادة الجمهورية الإسلامية.

واكتسى مصلى الإمام الخميني أجواءً مهيبة امتزجت فيها مشاعر الحزن بالعزة، حيث تدفقت جموع المشيعين من مختلف المحافظات الإيرانية، إلى جانب وفود قدمت من عدد من دول العالم، للمشاركة في الوداع الأخير للقائد الشهيد، وسط حضور كثيف غصّت به ساحات المصلى والشوارع المؤدية إليه.

وارتسمت على وجوه المشاركين ملامح التأثر، فيما اغرورقت العيون بالدموع، بالتزامن مع تلاوات آيات القرآن الكريم ومراثي الوداع التي صدحت في أرجاء المصلى، فيما رفرفت رايات العزاء وصور الشهيد، في مشهد جسّد عمق الارتباط الشعبي بقائد الثورة الإسلامية.

وفي موازاة ذلك، عكست مراسم الوداع مستوى عاليًا من التنظيم والجهوزية، إذ استُكملت جميع الإجراءات التنفيذية والخدمية والأمنية والصحية لضمان انسيابية حركة ملايين المشاركين، من خلال تنظيم مسارات الدخول والخروج، وانتشار واسع للفرق الطبية والإسعافية والإغاثية، إضافة إلى توفير مختلف الخدمات اللوجستية اللازمة لاستقبال المشيعين.

وأكدت المشاهد القادمة من طهران حالة التلاحم الوطني التي تجلت في المشاركة الشعبية الواسعة، حيث تحوّل مصلى الإمام الخميني إلى ساحة وفاء تاريخية احتشد فيها الإيرانيون لتجديد العهد بالسير على نهج قائدهم الشهيد، والتأكيد على مواصلة مسيرة الثورة الإسلامية.

وبات المصلى، مع استمرار توافد الحشود، شاهدًا على واحدة من أكبر مراسم الوداع في تاريخ الجمهورية الإسلامية، في ملحمة شعبية تجسد الوفاء لقائد سيبقى حضوره راسخًا في وجدان الشعب الإيراني وذاكرة العالم الإسلامي.

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