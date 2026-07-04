قوموا لله كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي وفاءً للإمام السيد علي الخامنئي.. دعوات عراقية لمشاركة واسعة في مراسم التشييع

إيران

نخالة: الإمام الشهيد علي الخامنئي أحب فلسطين والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال
🎧 إستمع للمقال
إيران

نخالة: الإمام الشهيد علي الخامنئي أحب فلسطين والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

2026-07-04 19:42
79

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، أن مشاركة وفد الحركة في مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي تأتي وفاءً لمسيرته ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته، مشددًا على أن المقاومة ستبقى مستمرة ما دام الاحتلال الصهيوني قائمًا على أرض فلسطين.

وقال النخالة، في تصريح له على هامش مشاركته في مراسم الوداع في طهران، إن مجاهدي فلسطين الذين يحفظون العهد، حضروا وفاءً لروح الإمام الشهيد، ليشاركوا في وداعه شهيدًا مباركًا لكل الأمة ولكل المسلمين والمجاهدين.

وأضاف أن الإمام الشهيد "كان قائدًا مميزًا وعزيزًا، أحب فلسطين وأحبته فلسطين، وأحب الشعب الفلسطيني وأحبه الشعب الفلسطيني والمجاهدون"، مؤكدًا أن رحيله يشكل "يومًا ثقيلًا على القلب"، لكنه أكد أن "هذه إرادة الله، ووسام الشهادة يكلل الشهيد".

وأعرب النخالة عن أمله في أن تكون شهادة الإمام الخامنئي "نصرًا للمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان"، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى مصدر قوة ودافعًا لمواصلة طريق المقاومة.

وردًا على سؤال بشأن مستقبل المقاومة بعد استشهاد الإمام الخامنئي، شدد النخالة على أن "المقاومة مستمرة، فطالما الكيان الصهيوني موجود على فلسطين، فالمقاومة مستمرة ولن تتوقف".

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقيادتها، "كانت على مدار الوقت داعمة ومؤيدة للشعب الفلسطيني، وستبقى أيضًا كذلك"، مؤكدًا أن هذا النهج "هو خط الإمام الخميني وخط الإمام الخامنئي".

وختم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي تصريحه بالتأكيد أن "هذه ثورة مستمرة حتى النصر، إن شاء الله".

الكلمات المفتاحية
زياد نخالة تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
وفد من حركة أمل يلتقي عراقجي في طهران: نرفض
وفد من حركة أمل يلتقي عراقجي في طهران: نرفض "اتفاق الإطار" ونؤكد على نبذ الفتنة
إيران منذ 24 دقيقة
نخالة: الإمام الشهيد علي الخامنئي أحب فلسطين والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال
نخالة: الإمام الشهيد علي الخامنئي أحب فلسطين والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال
إيران منذ ساعة
فيديو| حشود غير مسبوقة في مصلى طهران: ملحمة شعبية تجسد الوفاء للقائد الشهيد
فيديو| حشود غير مسبوقة في مصلى طهران: ملحمة شعبية تجسد الوفاء للقائد الشهيد
إيران منذ ساعتين
نائب الأمين العام للعتبة الحسينية: استعداد تام لاستقبال مراسم تشييع الإمام الخامنئي
نائب الأمين العام للعتبة الحسينية: استعداد تام لاستقبال مراسم تشييع الإمام الخامنئي
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
وفد من حركة أمل يلتقي عراقجي في طهران: نرفض
وفد من حركة أمل يلتقي عراقجي في طهران: نرفض "اتفاق الإطار" ونؤكد على نبذ الفتنة
إيران منذ 24 دقيقة
وفاءً للإمام السيد علي الخامنئي.. دعوات عراقية لمشاركة واسعة في مراسم التشييع
وفاءً للإمام السيد علي الخامنئي.. دعوات عراقية لمشاركة واسعة في مراسم التشييع
خاص العهد منذ ساعة
نخالة: الإمام الشهيد علي الخامنئي أحب فلسطين والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال
نخالة: الإمام الشهيد علي الخامنئي أحب فلسطين والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال
إيران منذ ساعة
فيديو| حشود غير مسبوقة في مصلى طهران: ملحمة شعبية تجسد الوفاء للقائد الشهيد
فيديو| حشود غير مسبوقة في مصلى طهران: ملحمة شعبية تجسد الوفاء للقائد الشهيد
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة