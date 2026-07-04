أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، أن مشاركة وفد الحركة في مراسم وداع قائد الثورة الإسلامية الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي تأتي وفاءً لمسيرته ومواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته، مشددًا على أن المقاومة ستبقى مستمرة ما دام الاحتلال الصهيوني قائمًا على أرض فلسطين.

وقال النخالة، في تصريح له على هامش مشاركته في مراسم الوداع في طهران، إن مجاهدي فلسطين الذين يحفظون العهد، حضروا وفاءً لروح الإمام الشهيد، ليشاركوا في وداعه شهيدًا مباركًا لكل الأمة ولكل المسلمين والمجاهدين.

وأضاف أن الإمام الشهيد "كان قائدًا مميزًا وعزيزًا، أحب فلسطين وأحبته فلسطين، وأحب الشعب الفلسطيني وأحبه الشعب الفلسطيني والمجاهدون"، مؤكدًا أن رحيله يشكل "يومًا ثقيلًا على القلب"، لكنه أكد أن "هذه إرادة الله، ووسام الشهادة يكلل الشهيد".

وأعرب النخالة عن أمله في أن تكون شهادة الإمام الخامنئي "نصرًا للمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان"، مؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى مصدر قوة ودافعًا لمواصلة طريق المقاومة.

وردًا على سؤال بشأن مستقبل المقاومة بعد استشهاد الإمام الخامنئي، شدد النخالة على أن "المقاومة مستمرة، فطالما الكيان الصهيوني موجود على فلسطين، فالمقاومة مستمرة ولن تتوقف".

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بقيادتها، "كانت على مدار الوقت داعمة ومؤيدة للشعب الفلسطيني، وستبقى أيضًا كذلك"، مؤكدًا أن هذا النهج "هو خط الإمام الخميني وخط الإمام الخامنئي".

وختم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي تصريحه بالتأكيد أن "هذه ثورة مستمرة حتى النصر، إن شاء الله".

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