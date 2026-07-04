التقى وفد من حركة "أمل" برئاسة عضو هيئة الرئاسة الدكتور خليل حمدان، وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، في طهران، وقد ضم الوفد النائب الدكتور قبلان قبلان، نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة الشيخ حسن المصري، عضوا المكتب السياسي الدكتور طلال حاطوم وحسن قبلان، عضو الهيئة التنفيذية مسؤول العلاقات الخارجية الدكتور علي حايك، وممثل حركة أمل في إيران الدكتور صلاح فحص.

وقد رحب عراقجي بأعضاء الوفد، شاكرًا مواساتهم ومشاركتهم في مراسم تشييع الإمام الشهيد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (رض). ونوّه بالدور الوطني الكبير للرئيس نبيه بري، محملًا الوفد تحياته له.

وأكد عراقجي "اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلبنان"، مشددًا على "ضرورة وقف إطلاق النار" فيه، وعلى "إلزام العدو الصهيوني بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة"، رابطًا الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ هذا البند من بنود مذكرة التفاهم.

بدوره، تقدم حمدان باسم الرئيس نبيه بري وحركة أمل وكشافة الرسالة بواجب العزاء بالإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، وأشاد باحتضان الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني ومقاومته، وبالموقف الثابت والواضح للمفاوضين الإيرانيين في تضمين مذكرة التفاهم بند وقف إطلاق النار في لبنان والانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية المحتلة، واعتبار هذا البند نقطة أساس لاستمرار المفاوضات والوصول إلى اتفاق.

كما أكد حمدان موقف الرئيس بري والحركة برفض "اتفاق الإطار"، والتمسك بالوحدة الوطنية اللبنانية ورفض الفتنة بين اللبنانيين.

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