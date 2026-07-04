أكد وزير التعليم العالي في جمهورية كوبا والمبعوث الخاص للرئيس الكوبي، والتر بالبيجا غارسيا، أن مشاركة بلاده في مراسم تشييع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي تأتي تعبيرًا عن الاحترام العميق الذي تكنّه القيادة والشعب الكوبيان للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولقائدها الشهيد، مشددًا على أن السيد الخامنئي شكّل شخصية ملهمة لكل الشعوب التي تناضل من أجل الاستقلال والسيادة في مواجهة الهيمنة.

وفي تصريح له على هامش مشاركته في مراسم التشييع، قال غارسيا إن وجود الوفد الكوبي في إيران "يمثل شرفًا كبيرًا لنا، إذ نحضر ممثلين لرئيس جمهورية كوبا وللشعب الكوبي، لنعبّر عن مشاعر الاحترام والإعجاب التي يحملها شعبنا وحكومتنا تجاه الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني، وبشكل خاص تجاه قائد الثورة الإسلامية الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي".

وأشار إلى أن الشهيد السيد الخامنئي لم يكن قائدًا لإيران فحسب، بل تحوّل إلى مرجعية سياسية وفكرية وأخلاقية للشعوب التي تسعى إلى الحفاظ على استقلالها الوطني وسيادتها في مواجهة الضغوط الخارجية.

وقال: "بالنسبة للشعوب التي تكافح من أجل استقلالها الحقيقي، وتحمي سيادتها، وتسعى إلى تحقيق التنمية رغم عالم مليء بالتحديات والصراعات ومحاولات الهيمنة، فإن السيد علي الخامنئي كان شخصية ملهمة بكل ما للكلمة من معنى".

وأكد المبعوث الكوبي أن الإمام الشهيد أسهم أيضًا في ترسيخ العلاقات التاريخية بين الشعبين الكوبي والإيراني، مشيرًا إلى أن مواقفه الداعمة للتعاون بين الدول المستقلة عززت أواصر الصداقة بين هافانا وطهران.

ووصف غارسيا الإمام الشهيد بأنه "شخصية دولية بكل المقاييس"، مؤكدًا أن تأثيره تجاوز حدود الجمهورية الإسلامية ليصل إلى مختلف أنحاء العالم، ولا سيما بين الشعوب التي ترفض الهيمنة وتتمسك بحقها في بناء مستقبلها المستقل.

وختم تصريحه بالقول إن "الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي سيبقى شخصية تحظى بالإعجاب والاحترام لدى الكثير من شعوب العالم، لما قدمه من نموذج في الدفاع عن السيادة الوطنية والاستقلال، وللدور الذي أداه في تعزيز قيم الكرامة والحرية والتعاون بين الدول والشعوب".

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