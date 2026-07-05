قبل عدة سنوات تلقّى آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي رسالة من طفلة صغيرة طلبت فيها الطفلة من الإمام أن يقدّم لها نصيحة تعمل بها خلال مراحل حياتها.

وقد جاء نص رسالة الطفلة كما يلي:

قائدي العزيز، السلام عليكم أسأل الله أن تكون بخير وعافية، أودّ أن تقدّم لي نصيحة تكون بمثابة خاطرة في كتاب حياتي أسعى للعمل بها. مع جزيل الشكر،

طفلتك الصغيرة زينب بهلواني

الصف الثاني الابتدائي

ردّ عليها الإمام الخامنئي: ابنتي! احرصي على إطاعة والديكِ. أقيمي الصلاة بصورة جيّدة، ثابري في قراءة دروسك. السيّد علي الخامنئي

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