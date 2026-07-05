Your browser does not support the video tag.

في مشهد مهيب اختلطت فيه مشاعر الفقد بالوفاء، احتشدت جماهير غفيرة ــ كطوفان بشري ــ أتت من مختلف المدن والمناطق الإيرانية ومن خارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للمشاركة في مراسم وداع آية الله العظمى الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي.

وبعد يوم مهيب أمس السبت، استهلت المراسم صباح اليوم الأحد (5 تموز 2026) بصلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد، إلى جانب كوكبة من أفراد أسرته الكريمة، في مصلّى الإمام الخميني (رض) في العاصمة الإيرانية طهران.

وقد أدى ملايين المشيّعين صلاة الجنازة على جسد الشهيد الطاهر، بإمامة سماحة الشيخ جعفر سبحاني، وسط اصطفافٍ بشريٍّ هائلٍ جسّد حجم الحضور الشعبي الواسع، في لحظة وُصفت بأنها من أضخم مشاهد التشييع في التاريخ، حيث غصّت الساحات والممرات بالحشود التي توافدت منذ ساعات الفجر الأولى.

ودخل نعش الإمام محمولًا على أكفّ الأحبة إلى حرم مصلّى الإمام الخميني (رض)، وسط أجواءٍ من الخشوع والرهبة والدموع.

وشهدت المراسم حضور أبناء قائد الثورة الشهيد، الذين شاركوا في أداء صلاة الجنازة إلى جانب جموع المشيّعين، كما تقدّم الحضور رؤساء السلطات الثلاث، إلى جانب كبار المسؤولين والشخصيات الدينية والعسكرية، للمشاركة في مراسم التشييع وأداء صلاة الجنازة في مصلّى طهران.

ومع انتهاء الصلاة، تواصلت فعاليات مراسم الوداع، حيث استمر تدفق الحشود للمشاركة في توديع القائد الشهيد ورفاقه، في لوحة جماهيرية عكست عمق الارتباط الشعبي بالمسيرة التي قادها خلال عقود من الزمن.



الكلمات المفتاحية