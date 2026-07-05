قوموا لله كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي مشاركة تونسية في وداع الإمام الخامنئي: تجليات السردية الوطنية في مشهد مهيب

عربي ودولي

 تعطيل الدوام الرسمي في 9 محافظات عراقية الأربعاء للمشاركة في مراسم تشييع الإمام 
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

 تعطيل الدوام الرسمي في 9 محافظات عراقية الأربعاء للمشاركة في مراسم تشييع الإمام 

2026-07-05 08:44
74

قرر محافظ المثنى في العراق مهند العتابي تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الأربعاء المقبل.

وذكر بيان لمكتب المحافظ  أن "محافظ المثنى مهند العتابي قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل، لإفساح المجال أمام أبناء محافظة المثنى للمشاركة في تشييع الجثمان الطاهر لآية الله العظمى الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي ".

كما أعلنت محافظة ميسان العراقية تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناسبة تشييع قائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي.

وذكر بيان للمحافظة أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الامتحانات في المدارس والجامعات يومي الأربعاء والخميس؛ لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة للمشاركة في مراسم تشييع جثمان آية الله العظمى.

وكانت محافظات بغداد والنجف وكربلاء وبابل وذي قار والبصرة وواسط قد أعلنت سابقًا تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء أيضًا. 
 
 

الكلمات المفتاحية
العراق تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
إقرأ المزيد
المزيد
 تعطيل الدوام الرسمي في 9 محافظات عراقية الأربعاء للمشاركة في مراسم تشييع الإمام 
 تعطيل الدوام الرسمي في 9 محافظات عراقية الأربعاء للمشاركة في مراسم تشييع الإمام 
عربي ودولي منذ ساعتين
بالفيديو | الاعلام الحربي للقوات المسلّحة اليمنية ينشر
بالفيديو | الاعلام الحربي للقوات المسلّحة اليمنية ينشر " جاهزون لكل الخيارات"
عربي ودولي منذ 12 ساعة
الإعلام الآسيوي يواكب ملحمة الوداع.. اهتمام واسع بمراسم توديع الشهيد الإمام الخامنئي
الإعلام الآسيوي يواكب ملحمة الوداع.. اهتمام واسع بمراسم توديع الشهيد الإمام الخامنئي
عربي ودولي منذ 16 ساعة
النجف تحتضن اجتماعًا موسعًا لاستكمال استعدادات تشييع الإمام الخامنئي (رض)
النجف تحتضن اجتماعًا موسعًا لاستكمال استعدادات تشييع الإمام الخامنئي (رض)
عربي ودولي منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
وزير خارجية الكونغو: الإمام الخامنئي كان مصدر إلهام للشعوب المستضعفة في العالم
وزير خارجية الكونغو: الإمام الخامنئي كان مصدر إلهام للشعوب المستضعفة في العالم
إيران الآن
مهاجراني: الحضور الجماهيري الكبير في جنازة الإمام دليل على القوة الوطنية
مهاجراني: الحضور الجماهيري الكبير في جنازة الإمام دليل على القوة الوطنية
إيران منذ 10 دقائق
ألبَسه الكوفية وأوصاه بفلسطين.. هكذا استقبل الإمام زائره اللبناني
ألبَسه الكوفية وأوصاه بفلسطين.. هكذا استقبل الإمام زائره اللبناني
خاص العهد منذ 35 دقيقة
بالصور: طوفان بشري في تشييع إمام المستضعفين في طهران
بالصور: طوفان بشري في تشييع إمام المستضعفين في طهران
إيران منذ 57 دقيقة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة