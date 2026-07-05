قرر محافظ المثنى في العراق مهند العتابي تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الأربعاء المقبل.

وذكر بيان لمكتب المحافظ أن "محافظ المثنى مهند العتابي قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل، لإفساح المجال أمام أبناء محافظة المثنى للمشاركة في تشييع الجثمان الطاهر لآية الله العظمى الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي ".

كما أعلنت محافظة ميسان العراقية تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناسبة تشييع قائد الثورة الشهيد السيد علي الخامنئي.

وذكر بيان للمحافظة أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الامتحانات في المدارس والجامعات يومي الأربعاء والخميس؛ لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة للمشاركة في مراسم تشييع جثمان آية الله العظمى.

وكانت محافظات بغداد والنجف وكربلاء وبابل وذي قار والبصرة وواسط قد أعلنت سابقًا تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء أيضًا.





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