في اليوم الـ٢٦٩ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مختلف مناطق قطاع غزة.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين في إطلاق نارٍ وقصف "إسرائيلي" خارج المناطق الصفراء في القطاع خلال ٢٤ ساعة. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد الفلسطيني حذيفة حسين الحواجري في قصف "إسرائيلي"، قرب دوّار أبو شرخ غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. واستشهد الفلسطيني محمد عاشور، وأصيب آخرون، في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" محيط مفترق عسقولة جنوب شرقي مدينة غزة.

وأعلنت الخدمات الطبية نقل جثماني شهيدين من بيت لاهيا شمال القطاع. ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهيدين فُقدا يوم الخميس وعثر عليهما اليوم، وهما: بلال حسين خميس أبو ربيع (46 عامًا) وحمزة عماد جهاد حمدونة (20 عامًا)، فيما ما تزال آثار شخص ثالث مفقودة.

كما جدد الجيش "الإسرائيلي" تنفيذ عمليات نسف شمالي رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نارٍ كثيف؛ وكذلك نفذ عملية نسف غربي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأغارت مسيّرة "إسرائيلية" على مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت المدفعية "الإسرائيلية" عدة قذائف شرق المخيم.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1070، إضافة إلى 3445 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 797 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد بلغ 73090 شهيدًا، و173553 مصابًا.

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