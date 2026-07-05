كشفت إذاعة جيش العدو "الإسرائيلي" أن حزب الله قدّم، خلال الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس في العام 2021، معلومات استخباراتية أسهمت في إفشال عملية "المترو" التي كان الجيش "الإسرائيلي" قد أعدّ لها، كما حالت تلك المعلومات دون تنفيذ محاولة لاغتيال قائد لواء شمال قطاع غزّة أحمد الغندور، خلال عملية "حارس الأسوار".

وفقًا للإذاعة، فقد حاولت "إسرائيل" اغتيال الغندور، إلا أن المعلومات الاستخباراتية التي وفرها حزب الله لحركة حماس أدت إلى إحباط العملية.

في هذا السياق، سأل المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو "الإسرائيلي" عن الكيفية التي تمكن بها حزب الله من تحقيق هذا المستوى من الاختراق الاستخباراتي داخل "إسرائيل" واستخدامه في مساعدة حماس. كما سأل عن أسباب عدم تمكن جهاز الموساد من الوصول إلى المراسلات التي جرت بين مسؤولي حماس في الخارج وحزب الله، وبين مسؤولي حماس داخل قطاع غزّة.

وأضافت إذاعة جيش العدو "الإسرائيلي" أنه قبل ساعتين من بدء عملية "مترو الأنفاق"، في قطاع غزّة في العام 2021، أرسل حزب الله تقييمه إلى حركة حماس، بأنّ العملية تمثل "مناورة خداعية لخلق أهداف على الأرض". ونقلت الإذاعة عن مسؤول أمني "إسرائيلي" قوله إنّ حزب الله كان له: "دور مهم في إفشال عملية الخداع "الإسرائيلية" الخاصة بعملية المترو".

كما كشفت الإذاعة أن حزب الله قد أحبط أيضًا محاولة اغتيال استهدفت أحمد الغندور، في العام 2021، بعدما رصد تحليقًا مكثفًا للطائرات المسيّرة فوق جباليا شمال قطاع غزّة، إلى جانب تحركات ميدانية، ليستنتج أن "إسرائيل" كانت تحاول تعقب قيادي بارز في حركة حماس بهدف اغتياله، قبل أن يبلغ قيادة الحركة بذلك.

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