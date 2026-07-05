قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: "إنّ الحضور الجماهيري الكبير والحماسي، في جنازة الشهيد القائد الإمام السيد علي الخامنئي، دليل على قوة الوطن".

وفي تصريح لوكالة "إرنا"، اليوم الأحد (5 تموز 2026)، على هامش مشاركتها في مراسم وداع القائد الشهيد، قالت المتحدثة باسم الحكومة: "إن أهم ما يجب علينا ملاحظته، في هذا الصدد، هو ضخامة الحشود المشاركة في مراسم تشييع ووداع الشهيد القائد وأسرته، وبالتالي فإنه وبالنظر إلى مستوى الاهتمام الشعبي بالمشاركة؛ فإن هذا الأمر يُعدّ أحد مظاهر قوة وطننا. كما شهدنا، حضر عدد كبير من الناس صلاة الجنازة ومراسم الوداع، ونأمل أن يُسهم هذا الحضور الجماهيري الكبير في الحفاظ على كرامتنا وقوتنا".

وأضافت: "شكّل مقر إقامة المراسيم خصيصًا تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية، وعُقدت اجتماعاته بانتظام. كما قسّم العمل ونظّم وحدّد يالمسارات جميعها، وقد اضطلع المحافظون أيضًا بدورٍ خاص في هذا الصدد".

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