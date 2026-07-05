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لبنان

حزب الله يشيّع الشهيد المجاهد طارق ماهر صبرا في تعلبايا
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لبنان

حزب الله يشيّع الشهيد المجاهد طارق ماهر صبرا في تعلبايا

2026-07-05 11:04
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد طارق ماهر صبرا، في بلدة تعلبايا البقاعية، بمشاركة حاشدة من أهالي البلدة والجوار، حيث أُقيمت مراسم تكريمية وصلاة على الجثمان الطاهر في ساحة البلدة.

انطلق موكب التشييع يتقدمه الفرق الكشفية وحملة الصور، وصولًا إلى جنة شهداء البلدة، حيث وُري الشهيد إلى جانب من سبقه في خط الجهاد والمقاومة.

في ختام المراسم، ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان كلمة توجّه فيها إلى "السلطة المنهزمة" وبعض الأطراف اللبنانية الداعية إلى التخاذل والاستسلام أمام الأعداء، مؤكدًا فشل كل المحاولات التي تسعى إلى تجريد المقاومة وإخضاعها.

وقال أبو حمدان في كلمته: "إلى الداخل اللبناني، للسلطة المنهزمة، لرئيس بعض اللبنانيين تحديدًا ومن معه، للذاهبين زحفًا إلى نعال قتلتنا، إلى من قتل طارق، وإلى من قتل القائد، وإلى من يحمل بكفه دماء كل المظلومين؛ إلى الزاحفين واللاعقين لأحذية هؤلاء نقول لهم: تريد أن تجرّب فشلك، تريد أن تجرّب استسلامك، تريد أن تجرّب خضوعك وذلك؟ أهنت العلم اللبناني، وأذللت الجيش اللبناني، وتحاول أن تسقط قدسية شهدائنا وتضحياتنا، وهذا لن يكون".

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء رامي ابو حمدان
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