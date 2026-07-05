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قال وزير الزراعة والمبعوث الخاص للحكومة الماليزية محمد صابو في حديث لموقع KHAMENEI.IR إن "آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي هو أغنى رجل في العالم، لأن 90 مليون إيراني ينتمون إليه، ويطيعونه، ويقتدون به".

وأكد أن "الشيء الوحيد الذي كان يهم قائد الثورة الإسلامية الشهيد هو الإسلام وعزّته"، وأضاف "ما سيبقى من الإمام الخامنئي هو الإيمان، والتقوى، وانتصار الإسلام ببركة ما بثّه من إلهام"، وتابع "كان قائد الثورة الإسلامية الشهيد رائد نهضة التجديد الإسلامي في الأمة الإسلامية المعاصرة".

وشدّد الوزير الماليزي على أن "أمريكا هي أكثر دول العالم نفاقًا؛ تتحدث عن حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه تقتل الأطفال وكلَّ مَن تريد قتله، كما فعلت في اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني".

ولفت الى أن "إيران أصبحت قوةً إقليمية، وهي قادرة على الإسهام في رسم ملامح مستقبل العالم".

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