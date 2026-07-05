أكد عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب أن المسار الوحيد المتاح أمام "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية هو التوجه نحو الانسحاب من لبنان، والعمل على التطبيق الكامل للبند الأول، محذرًا من أنه بخلاف ذلك سيغلق مضيق هرمز، ولن توقع إيران، ما يضع الجميع أمام أزمة عالمية.

جاء كلام أبو زينب خلال حفل تأبيني أقيم للشهيد المجاهد محمد بركات، في حسينية حي الغدير في بلدة الحلانية، وذلك بحضور حاشد من أهالي المنطقة وفعالياتها السياسية والاجتماعية والدينية.

وشدد أبو زينب في كلمته على الجهوزية العالية للمقاومة، قائلًا: "نحن نقف على أرض صلبة؛ فقوة مقاومتنا، وقوة دعمنا من إيران، وهذه البيئة الحاضنة من عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، وأهلنا جميعًا، بالإضافة إلى حضورنا واستعدادنا الدائم للشهادة، كل ذلك سوف يؤدي بنا حتمًا إلى النصر".

الكلمات المفتاحية