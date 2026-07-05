أكد المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد محمد أكرمي نيا أن أي حماقة قد يرتكبها الأعداء؛ ستواجه برد ساحق وحاسم من القوات المسلّحة.

وقال العميد أكرمي نيا، في تصريحٍ خاص لوكالة "إرنا"، اليوم الأحد (5 تموز 2026)، على هامش مراسم الصلاة على جثمان الشهيد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي الطاهر وعائلته الكريمة في مصلّى الإمام الخميني (رض) بطهران: "لقد أعلنا مرارًا وتكرارًا أننا نستفيد من فرصة وقف إطلاق النار لتعزيز قدراتنا القتالية، ولن نضيع لحظة واحدة ولن نغفل عن ذلك".

وأشار في حديثه إلى الحضور الجماهيري الحاشد في مراسم وداع القائد الشهيد، قائلًا: "كما أكد قائدنا الشهيد، فإن هذا الشعب مبعوث بمهمة، وإن شاء الله سيمضي قدمًا حتى يُسلّم الثورة إلى صاحبها الأصلي الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف)".

كما لفت المتحدث باسم الجيش إلى الأبعاد الدولية لهذا المشهد المهيب، وأضاف: "نأمل أن تثمر هذه الحماسة الشعبية ودماء إمامنا الشهيد الطاهرة عن يقظة وصحوة في المجتمع الدولي، لتقف شعوب العالم بوجه الظلم والاستكبار، وتحرر العالم من براثن الاستكبار العالمي".

وأعرب عن تقديره للحضور الملحمي للجماهير في مراسم وداع القائد الشهيد، مؤكّدًا أن الشعب قد سطّر ملحمة خالدة، ستسفر بلا شك عن يقظة المسلمين، لتقتلع جذور الاستكبار في جميع أنحاء العالم.

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