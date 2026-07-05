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آية الله قاسم: الإمام الخامنئي ثائرٌ عظيم من أجل الإسلام والإنسانية
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آية الله قاسم: الإمام الخامنئي ثائرٌ عظيم من أجل الإسلام والإنسانية

2026-07-05 11:33
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أصدر المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانًا رثى فيه القائد الشهيد الامام السيّد علي الخامنئي  (قده).

وجاء في بيان آية الله الشيخ عيسى قاسم قوله "تُودّع الجماهير الملايينيّة الإسلاميّة العالِم الفقيه الكبير، والثائر العظيم من أجل الإسلام والأمّة والإنسانيّة والسياسي الخبير والقائد المُخلص الحكيم والعبد الصادق في عبوديّته للربّ الجليل والإله الحقّ تبارك وتعالى، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قده) لقد أعطت قيادة رجلي الآخرة السيد روح الله الخميني والسيد علي الخامنئي كلّ العالم أن فتحت عليه أبواب الخير كلّه وأغلقت عنه أبواب الشر، فهل يأخذ العالم بهذه النعمة الكبرى الخالدة؟- رعى الله سيرة الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران والمقاومة الإسلاميّة والأمّة المؤمنة كلّها على طريق الإسلام والإيمان وأمدّ الجميع بالنصر العزيز القريب الدائم".

 

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البحرين الإمام الخامنئي الشيخ عيسى قاسم تشييع الإمام علي الخامنئي
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