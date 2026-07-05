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كربلاء المقدسة تُكمل استعداداتها لاستقبال جثمان الشهيد القائد الطاهر
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عربي ودولي

كربلاء المقدسة تُكمل استعداداتها لاستقبال جثمان الشهيد القائد الطاهر

2026-07-05 11:42
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أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة قاسم علي اليساري أنّ المحافظة أكملت استعداداتها لاستقبال الجثمان الطاهر للقائد الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس).

وخلال لقاءات أجرتها معه عدد من القنوات الفضائية من العاصمة الإيرانية طهران، قال اليساري: "إن حضوره مراسم تشييع سماحة آية الله العظمى السيد الشهيد علي الخامنئي (قدس) جاء تلبية للدعوة الرسمية الموجهة إليه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في مراسم التشييع.

وأضاف: "أنّ محافظة كربلاء المقدسة أكملت جميع استعداداتها لاستقبال جثمان السيد الشهيد، بما يليق بعظمة المناسبة ومكانة الفقيد في وجدان الأمة".

كما أعلن رئيس المجلس أن يوم تشييع جثمان الإمام الشهيد سيكون عطلة رسمية، في محافظة كربلاء المقدسة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في مراسم التشييع، وإحياء هذه المناسبة بما ينسجم ومكانة الفقيد وعظمة الحدث.

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كربلاء تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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