أفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأنّ مراسم وداع القائد الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي (قدس)، والتي أُقيمت في مصلّى الإمام الخميني (رض) في طهران، شهدت حضور شخصيات ووفود رسمية وثقافية وإعلامية من إسبانيا وعدد من دول أميركا اللاتينية.

وأفادت وكالة "إرنا"، نقلًا عن وسائل الإعلام الإسبانية، بأنه من بين الوفود الرسمية من دول أميركا اللاتينية، حضر وزير خارجية نيكاراغوا فالدراك لودفينغ يانتشكه ويتاكر على رأس وفد رسمي، حيث أدى مراسم الاحترام لجثمان القائد الشهيد آية الله الخامنئي. كما نقل تعازي رئيس جمهورية نيكاراغوا دانيال أورتيغا ساودرا ونائبة الرئيس روزاريو موريلو إلى عائلة القائد الشهيد ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقًا للتقرير، عقد وزير خارجية نيكاراغوا، خلال زيارته إلى طهران، اجتماعًا مع وزير الخارجية عباس عراقجي، أعرب خلاله عن تضامن رئيس جمهورية نيكاراغوا وحكومتها وشعبها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدم تعازيه باستشهاد آية الله الخامنئي وعدد من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين الذين ارتقوا شهداء خلال العدوان الصهيوني الأميركي على إيران.

كما حضر الممثل الخاص لجمهورية كوبا، برفقة وفد مرافق له، إلى مصلّى الإمام الخميني (رض) في طهران، حيث أدى مراسم الاحترام لجثمان آية الله السيد علي الخامنئي (رض).

إلى جانب الوفود الرسمية، شهدت المراسم حضور مجموعة من الناشطين في المجالات الثقافية والإعلامية من إسبانيا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا والإكوادور وبوليفيا ونيكاراغوا، والذين أعربوا عن خالص احترامهم وتعاطفهم مع الشعب الإيراني.

خلال المراسم، حمل عدد من أعضاء الوفود الثقافية والإعلامية النسخة الإسبانية من كتاب "دم القلب الذي تحول إلى ياقوت" (خون دلی که لعل شد)، وهو مذكرات آية الله السيد علي الخامنئي، التي توثق سنوات النضال والسجن والنفي.

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