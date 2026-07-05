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إيران

كاهن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: استشهاد الإمام الخامنئي زاد من قوة إيران
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إيران

كاهن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: استشهاد الإمام الخامنئي زاد من قوة إيران

2026-07-05 12:22
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 أكد كاهن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الأب غريغوري ماتروسوف، في مقابلة مع وكالة "إرنا"، أن استشهاد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قدس) جعل إيران أقوى، لافتًا إلى أنها ستصبح بعد ذلك أكثر قوة من أي وقت مضى.

وأفادت "إرنا" بأن الأب غريغوري ماتروسوف، وهو ممثل إدارة العلاقات الخارجية في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، كان من بين الضيوف المشاركين في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية الشهيد.

وقال الأب ماتروسوف، ردًا على سؤال عن شخصية القائد الشهيد وسبب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لاغتياله: "إذا أردت أن أعرّف القائد الإيراني الشهيد الخامنئي لشعبي، لقلت إنه كان شخصًا قضى عمره كله في سبيل الله، ثم في خدمة الشعب الإيراني، وقد واصل هذا الطريق حتى ضحّى بحياته، لذلك كانت حياة آية الله الخامنئي بأكملها وقفًا للبذل والتضحية في سبيل الله ومن أجل الناس". وأضاف: "أعتقد أن أميركا والكيان الصهيوني اغتالا القائد الراحل لاعتقادهما أن إزاحته ستفتح لهما الطريق للسيطرة على إيران، لكن هذا كان تقديرًا خاطئًا. وبرأيي، فإن استشهاد آية الله الخامنئي جعل إيران أكثر قوة، وستكون بعد هذا الحدث أقوى مما كانت عليه في السابق".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" توهمتا أن اغتيال قائد الثورة الإسلامية سيمكنهما من التغلب على إيران، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة لما توقعتاه، مؤكدًا أن استشهاده عزّز قوة إيران.

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روسيا تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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