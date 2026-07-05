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إيران

النخالة: مجاهدو فلسطين يشاركون في مراسم وداع الشهيد الخامنئي حفظًا للعهد
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إيران

النخالة: مجاهدو فلسطين يشاركون في مراسم وداع الشهيد الخامنئي حفظًا للعهد

2026-07-05 12:38
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أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أن مجاهدي فلسطين يشاركون في مراسم وداع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قدس)، وفاءً لروحه الطاهرة، وحفظًا للعهد، معربًا عن ثقته بأن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين سيستمر حتى تحقيق النصر.

وفي تصريحٍ له، على هامش مشاركته في مراسم وداع الإمام الخامنئي في طهران، رأى النخالة أن الإمام الشهيد كان قائدًا مميزًا وعزيزًا أحب فلسطين وأحبه الفلسطينيون.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة مستمرة، وأن شهادة الإمام الخامنئي ستكون نصرًا للمسلمين والمجاهدين في فلسطين وكل الأمة.

كما شدّد النخالة على أنّ: "الجمهورية الإسلامية في إيران، بقيادتها، كانت على الدوام داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، وستبقى كذلك، وأن دعم الثورة الإسلامية لفلسطين هو خط الإمام روح الله الخميني والإمام الخامنئي، وسيستمر حتى تحقيق النصر، إن شاء الله".

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فلسطين المحتلة زياد النخالة تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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