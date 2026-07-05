يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على جنوب لبنان، مستفيدًا من التغطية السياسية التي يوفرها ما يُسمّى بـ"اتفاق الإطار"، بتنفيذ غارات وعمليات تمشيط وتفجير في عدد من القرى الحدودية، ممعنًا في إحراق المنازل وتفجير الأبنية في القرى الجنوبية، وذلك وسط صمت رسمي لبناني.

في هذا السياق، نفذت مروحيتان معاديتان عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون، فيما واصل العدو تفجير منازل وأبنية في بلدتي الطيري وبيت ياحون. كما استهدفت رشاشاته الثقيلة بلدات حداثا وأطراف كونين والطيري، بالتزامن مع قصف مدفعي طال محيط بلدة أرنون وجبل باسيل المقابل لبلدتي راميا وبيت ليف، إضافة إلى إلقاء قنبلة صوتية باتجاه بلدة المنصوري، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على الحرق والهدم والتدمير في القرى الجنوبية.

على صعيد الخروقات الجوية، اخترق طيران العدو المسيّر أجواء مدينة النبطية وقرى إقليم التفاح على علو منخفض، فيما واصلت مسيّراته، منذ الساعة العاشرة صباحًا، التحليق في أجواء منطقة صيدا على علو منخفض جدًا.

كما امتدت هذه الخروقات إلى منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث سُجل تحليق مسيّر للعدو، كما خرق طيران العدو المسيّر أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض.

ميدانيًا، ألقت مسيّرات العدو قنبلة صوتية عند أطراف بلدتي عيتا الجبل وحدّاثا، بالتزامن مع قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف أطراف بلدة برعشيت الجنوبية، في استمرار للاعتداءات التي تطال المناطق الحدودية في جنوب لبنان.

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