قوموا لله كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي حزب الله يقيم حفلاً تأبينيًا للشهيد صالح حسين البزال في البزالية

لبنان

الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف والتفجير واستهداف القرى الحدودية
🎧 إستمع للمقال
لبنان

الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف والتفجير واستهداف القرى الحدودية

2026-07-05 12:47
114

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه على جنوب لبنان، مستفيدًا من التغطية السياسية التي يوفرها ما يُسمّى بـ"اتفاق الإطار"، بتنفيذ غارات وعمليات تمشيط وتفجير في عدد من القرى الحدودية، ممعنًا في إحراق المنازل وتفجير الأبنية في القرى الجنوبية، وذلك وسط صمت رسمي لبناني.

في هذا السياق، نفذت مروحيتان معاديتان عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون، فيما واصل العدو تفجير منازل وأبنية في بلدتي الطيري وبيت ياحون. كما استهدفت رشاشاته الثقيلة بلدات حداثا وأطراف كونين والطيري، بالتزامن مع قصف مدفعي طال محيط بلدة أرنون وجبل باسيل المقابل لبلدتي راميا وبيت ليف، إضافة إلى إلقاء قنبلة صوتية باتجاه بلدة المنصوري، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على الحرق والهدم والتدمير في القرى الجنوبية.

على صعيد الخروقات الجوية، اخترق طيران العدو المسيّر أجواء مدينة النبطية وقرى إقليم التفاح على علو منخفض، فيما واصلت مسيّراته، منذ الساعة العاشرة صباحًا، التحليق في أجواء منطقة صيدا على علو منخفض جدًا.

كما امتدت هذه الخروقات إلى منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث سُجل تحليق مسيّر للعدو، كما خرق طيران العدو المسيّر أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض.

ميدانيًا، ألقت مسيّرات العدو قنبلة صوتية عند أطراف بلدتي عيتا الجبل وحدّاثا، بالتزامن مع قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف أطراف بلدة برعشيت الجنوبية، في استمرار للاعتداءات التي تطال المناطق الحدودية في جنوب لبنان.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني المقاومة الجنوب العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
جشي: السلطة منحت العدو ما لم يكن يحلم بالحصول عليه
جشي: السلطة منحت العدو ما لم يكن يحلم بالحصول عليه
لبنان منذ 19 دقيقة
الحاج حسن: الاتفاق الإطاري مع العدو لن يمر
الحاج حسن: الاتفاق الإطاري مع العدو لن يمر
لبنان منذ ساعة
حزب الله يقيم حفلاً تأبينيًا للشهيد صالح حسين البزال في البزالية
حزب الله يقيم حفلاً تأبينيًا للشهيد صالح حسين البزال في البزالية
لبنان منذ ساعتين
الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف والتفجير واستهداف القرى الحدودية
الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف والتفجير واستهداف القرى الحدودية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
جشي: السلطة منحت العدو ما لم يكن يحلم بالحصول عليه
جشي: السلطة منحت العدو ما لم يكن يحلم بالحصول عليه
لبنان منذ 19 دقيقة
الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف والتفجير واستهداف القرى الحدودية
الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب اللبناني بالقصف والتفجير واستهداف القرى الحدودية
لبنان منذ ساعتين
"هآرتس": بن غفير يُلغي زيارة إلى نيويورك خشية ملاحقته واعتقاله
عين على العدو منذ ساعتين
أبو زينب: المسار الوحيد أمام
أبو زينب: المسار الوحيد أمام "إسرائيل" وأميركا هو الانسحاب  
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة