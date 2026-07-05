أقام حزب الله حفلاً تأبينيًا، لمناسبة مرور أسبوع على نبأ استشهاد الشهيد المجاهد المفقود الجسد صالح حسين البزال، في حسينية بلدة البزالية، بحضور عدد من الفعاليات العلمائية والاجتماعية، إلى جانب أهالي الشهداء والجرحى وحشد من أبناء المنطقة.

تحدث خلال الحفل الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس، مؤكدًا أن: "الصمود الأسطوري الذي شهدته الأعوام الماضية أسّس لتحولات عميقة في الأمة. إذ بدأت شعوب ودول عديدة تعيد النظر في موازين القوى والمصالح، وأصبحت أكثر ميلًا للابتعاد عن المشروع الأميركي والبحث عن واقعٍ سياسي مختلف، لا سيما في الخليج والمنطقة العربية والشرق الأوسط، وهو ما تحقق بفضل دماء الشهداء".

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني تلاه السيد محمد مرتضى.

الكلمات المفتاحية