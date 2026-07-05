أكد المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3 المقدم إيمان طاجيك "أننا سنثأر بحزم لدماء قائدنا الشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قده)".

وقال في تصريح له "لقد وضع جميع الأعداء خلال هذه الفترة سواء في الحربين المفروضتين الثانية أو الثالثة هذه الأمة أمام اختبار صعب لكنهم تلقوا ردًا حازمًا".

وتابع "ظن العالم أنه قادر على إحباط الشعب الإيراني ومنعه من تحقيق النصر والسيطرة على ساحة المعركة في غضون أيام قليلة، لكن الأمة صمدت".

وأشار الى أن "القوات المسلحة وقفت بدعم من الشعب وجميع مسؤولي الجمهورية الإسلامية صفًا واحدًا ووجهت ضربة قاصمة للعدو بوحدة مقدسة".

وختم "سنثأر بحزم لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء الحربين المفروضتين الثانية والثالثة من العدو وسنقف بثبات مع الشعب في الميدان".

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