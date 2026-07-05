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تشييع إمام المستضعفين
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لبايا تشيّع الشهيد المجاهد إلياس قاسم في موكب حاشد
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لبنان

لبايا تشيّع الشهيد المجاهد إلياس قاسم في موكب حاشد

2026-07-05 15:13
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد إلياس قاسم في بلدة لبايا بالبقاع الغربي، في موكبٍ حاشد تقدّمه لفيفٌ من العلماء، إلى جانب عائلة الشهيد، وعوائل الشهداء، وفعاليات سياسية واجتماعية واختيارية وبلدية، وحشدٍ من الأهالي، بمشاركة فرق كشافة الإمام المهدي (عج).

وانطلق موكب التشييع وسط أجواءٍ من الحزن والوفاء، حيث رُفعت رايات المقاومة، وردّد المشاركون الهتافات المؤكدة على التمسك بخيار المقاومة والوفاء لدماء الشهداء، فيما واكبت فرق كشافة الإمام المهدي (عج) مراسم التشييع وصولًا إلى مثوى الشهيد الأخير.

الشيخ صفا عقل أمّ الصلاة على جثمان الشهيد قبل أن يُوارى الثرى في جبانة البلدة، وسط تأكيد المشاركين ونجل الشهيد الذي ألقى كلمة فأكد فيها أن تضحيات الشهداء ستبقى منارةً في مسيرة الدفاع عن الوطن وصون كرامته، وأن دماءهم ستظل حاضرةً في وجدان أبناء المقاومة، عهدًا متجددًا على مواصلة الطريق والثبات على نهج الشهداء.

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية البقاع الغربي لبايا
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